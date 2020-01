¿A quién le dará la bienvenida?

Frank Darío Kudelka pidió refuerzos antes de comenzar con las vacaciones y, como sucede siempre en los mercados de pases la misión no resultó simple. Más aún cuando se tiene que hablar de inversiones en dólares en un país donde el billete verde escasea (además de contar con diferentes valores). El “9” es la prioridad para el entrenador dentro de una solicitud donde también incluyó un delantero externo y un lateral. Por el momento sólo surgieron nombres de algunos atacantes y el principal apuntado es Cristian Chávez, jugador de Independiente, pero con una deuda con Aldosivi que no simplifica la negociación. El interés es concreto, aunque hasta tanto no se resuelva ese conflicto la lepra no podrá avanzar en la contratación. Salvo que se hiciera cargo de los cerca de 850 mil dólares que exige el tiburón, algo que está lejano a las posibilidades leprosas.

Chávez es el nombrado desde hace largas semanas y está en una situación de espera. La cuestión es que la pretemporada será corta y en esta ocasión no hay demasiado tiempo para aguantar por una resolución. Y las operaciones no se cierran de un día para otro, por eso Newell’s tiene que ejecutar el plan B. O el C. El tema es que ir por otro atacante, por ejemplo Franco Soldano (de Boca), la situación es prácticamente similar hasta tanto no haya una definición certera de lo que hará Russo con el futbolista. Hoy la realidad pasa por tener paciencia y aguardar, algo que se va agotando en el Parque porque el reinicio de la Superliga está ahí nomás. A pocos días de que vuelva a rodar la pelota de manera oficial.

En la búsqueda de caras nuevas otro que apareció en el radar leproso es Ezequiel Cerutti (San Lorenzo), aunque también figura en la nómina de otro rojinegro: Colón de Diego Osella. En la capital de la provincia insisten en que habría un principio de acuerdo con el atacante. Por eso también se sumó otro delantero que merodea el Parque: Sebastián Palacios, jugador del rojo de Avellaneda. ¿Pablo Pérez? “No hay nada. Todo sigue igual. Boca no corre en la negociación por Cacciabue”, le indicaron a Ovación.

¿Y el lateral? Nombres de delanteros llegaron muchos al Parque, como también de defensores como ocurre en cada mercado de pases cuando una entidad sale a la búsqueda de futbolistas. Precisamente para el puesto en la zona defensiva un apellido que fue acercado es el de Nicolás Aguirre, quien jugó en Lanús y Arsenal. Su último paso fue en Granada, donde jugó cerca de 15 partidos y hasta logró el ascenso a primera. Pero a pesar de eso no fue tenido en cuenta por el técnico, se quedó con el pase en su poder y está tratando de conseguir un nuevo destino. Por ahora sólo fue un ofrecimiento.

Kudelka recibió al plantel el viernes, en el predio de Bella Vista, con los mismos de siempre y sin ninguna cara nueva. Pero alguien llegará para sumarse a las filas leprosas en la próxima semana, de acuerdo a lo que sostuvieron desde la entidad. ¿A quién le dará la bienvenida el DT?