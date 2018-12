A Maxi Rodríguez lo esperan con los brazos abiertos

Peratta admitió que Newell's necesita tres refuerzos para encarar el próximo semestre, más allá de quién sea el próximo entrenador. Y uno que no está en discusión es Maximiliano Rodríguez. El director deportivo leproso no quiso emitir una opinión al respecto para que no se utilice políticamente, porque la suya es muy personal en base a la excelente relación que tuvo como compañero de la Fiera y a lo que significa para los hinchas. Pero aunque no lo diga, en el Parque lo esperan con los brazos abiertos. El propio jugador admitió hace unos días en una nota para un medio uruguayo que en estos días decidirá si continúa en Peñarol o regresa a Newell's a finalizar su carrera. Y la dirigencia leprosa espera que el retorno sea ahora y se decida cuanto antes. Para el resto de posibles refuerzos se esperará la opinión del futuro DT, pero está más que claro que no hace falta para este caso.