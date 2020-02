No la pateó afuera. Ledesma contestó sin problemas sobre Maradona. Dijo que es parte del folclore.

Diego Armando Maradona en el Gigante. Reconocimiento sí, reconocimiento no; lo mismo con los aplausos o la reprobación. Condimentos en la previa de un partido que impone que el tema se trate porque es la parte necesaria y obligatoria de una situación particular, que sirve para alimentar conjeturas en la previa pero que después de los 90 minutos de partido, y ya con el resultado puesto, quedará reducida a un simple hecho anecdótico. Es ni más ni menos que el “folclore” al que hizo referencia Jeremías Ledesma sobre lo que podría o debiera suceder. “Creo que a Maradona se le debe un aplauso”, tiró el capitán y referente de este plantel canalla, con el máximo de raciocinio, cordura y entendimiento de la situación. Es más, hasta dejó una visión particular del tema, siempre a título personal, sobre que los clubes están “compitiendo” para ver cuál le hace el mejor homenaje.

“Me parece que los clubes en cierta forma ya están compitiendo para ver cuál le hace el mejor homenaje. Es lo que creo yo. Como amante del fútbol todos festejamos lo del 86, el pase a Caniggia y demás. Todos disfrutamos a Maradona, por eso creo que se le debe un aplauso, se le debe reconocer lo que el tipo hizo con la camiseta de la selección. Me parece que se lo debe reconocer a Diego como se lo debe reconocer a Bielsa y a otros grandes deportistas que fueron íconos en nuestro país”, sentenció el arquero canalla.

Todo lo que se viene hablando en la previa y lo que hablará hasta el momento en que se inicie el partido es por ese “folclore” del que muchos disfrutan y otros reniegan. No hacen falta demasiadas explicaciones, pero la disyuntiva está planteada por el pasado de Diego en Newell’s, que generó amor o rechazo. Por el simple hecho de haberse puesto la camiseta de Newell’s o incluso sin necesidad de recordar algunas palabras de tono agresivo que vertió el Diez sobre Central en algún momento particular de su vida. En contrapartida, están aquellos que recuerdan el pedido de Maradona cuando era técnico de la selección argentina de jugar en el Gigante para “hacerle sentir la localía” (según declaró allá por septiembre de 2009). Esa vez el hincha canalla se sintió reconfortado por ese halago.

Hoy la cosa es distinta. No hay camiseta argentina de por medio, sino la visita de Diego para dirigir un equipo que jugará contra Central.

“Tenemos que dejar la camiseta de lado y el folclore, hay que reconocer al deportista como es. Hay que hacerlo con Diego, con Kobe Bryant, con Ginóbili, Federer, Messi, Di María, porque llevan años marcando la diferencia”, dijo. Y agregó: “Hay que reconocerlo, aplaudirlo y después, lo que sea personal ya queda en cada uno. Yo lo aplaudiría y le daría las gracias porque para mí fue el mejor jugador de la historia”.

Pese a ello, el capitán canalla entiende a la perfección que Rosario es una ciudad particular, donde el mínimo detalle cuenta y alimenta ese folclore al que hizo referencia. Por eso advirtió “entender” la polémica generada. “No te digo de hacerle un trono, hacerle una bandera, porque insisto, los clubes están compitiendo para ver cuál le hace el mejor homenaje. Sí digo darle un aplauso. Más de un hincha de Central debe querer aplaudirlo y calculo que la gente mayor, que lo vio jugar, lo va a aplaudir. Pero está en cada uno y sin dudas es un partido especial, pero ya está. Si nosotros seguimos alimentando el folclore esas cosas no se van a terminar más”.

Ya con la palabra del capitán no habrá mucho más por especular o debatir. Más teniendo en cuenta la postura de la dirigencia canalla, que ya hizo oficial que la llegada de Maradona “se tratará con el mayor de los respetos, como se lo merece por ser la figura futbolística a nivel mundial que es”, según palabras del presidente Rodolfo Di Pollina.

Por eso, sin un homenaje especial, todo quedará reducido a la impronta de cada uno, abriendo la chance de que algún aplauso se mezcle con algún insulto.

No obstante, Ledesma tiene su idea formada, que contempla la posibilidad de saludar a Diego en persona. “Puede ser en la cancha o después en la zona mixta lo saludaré, pero si no se da la chance no lo haré”. Y remató: “El que lo quiera aplaudir que lo aplauda, el que lo quiera insultar que lo insulte. Eso está en cada uno. Yo lo aplaudo por lo que fue como deportista”.

Diego sólo piensa en los tres puntos

Tras las declaraciones del presidente Rodolfo Di Pollina y el vice Ricardo Carloni sobre la no realizacioón de algo especial para recibir a Maradona, desde el entorno de Diego confiaron, según publicó el portal de noticias Infobae, que el Diez "no le da importancia al tema, está abocado ciento por ciento a Gimnasia y a quedarse con los tres puntos. Le es indiferente lo que hagan".