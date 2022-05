Monumental inicio de las inferiores y el baby fútbol femenino

Detrás de estas niñas nacidas entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2013 están sus familias, amigos, compañeros de escuela y de barrio, quienes también entusiasmados con este comienzo están junto a ellas, acompañándolas en sus crecimientos y en este hermoso desafío de jugar al fútbol.

En esta primera temporada serán 43 equipos los que pondrán en marcha los respectivos certámenes que se jugarán en cancha de once (25 clubes) con las categorías Sub 14 y Sub 16, mientras que en el baby serán 18 conjuntos los participantes en Sub 10 y Sub 12.

Se inicia mañana

La jornada inicial dará comienzo mañana, desde las 9 en el predio de Unión Americana (Guatemala y Junín) con los partidos de la Sub 16 y abrirán el juego las locales ante María Reina. A continuación, en el mismo escenario,

jugarán Central Córdoba v. Provincial (desde las 10.15), Newell’s v. San Martín (11.15), Rosario Central v. Alianza Sport (12.45), Argentino v. Mitre (14.30), Coronel Aguirre v. Villa Gobernador Gálvez (15.45) y Social Lux v. Pablo VI (17).

El domingo a la mañana será el turno de la Sub 14, con partidos en el predio canalla de Cosecha (Villa del Parque al 4500, barrio Cristalería) a partir de las 9. En el arranque se jugará el clásico Newell’s B v. Rosario Central A y luego se enfrentarán Provincial v. Villa G. Gálvez (10.15), Newell’s A v. Pablo VI (11.30), Unión Americana v. R. Central B (12.45) y San Telmo v. Central Córdoba (14.30). En esta primera fecha quedará libre Social Lux.

La fiesta del baby será en el predio leproso de Malvinas (Vera Mujica y Zeballos), en dos canchas. El puntapié inicial para la Sub 10 será desde las 10 (en cancha 4) con el encuentro entre R. Central v. Villa G. Gálvez y seguirá con Newell’s v. Alianza (10.15) y Unión Americana v. Pablo VI. Libre: Social Lux.

Y la jornada del Sub 12 será en cancha 3 del predio Malvinas, con cinco cotejos: Newell’s A v. Unión Americana (9.30), Pablo VI v. R. Central (10.20), Alianza Sport v. San Telmo (11.10), Social Lux v. Newell’s B (12) y Provincial v. Teléfonos (12.50). Libre: V. G. Gálvez.

Formatos de los campeonatos

Los torneos de inferiores y baby se jugarán con la modalidad todos contra todos, a dos ruedas, y las edades de cada categoría serán:

Sub 16: nacidas entre el 01/01/2006 y el 31/12/2007 (y hasta 3 mayores nacidas en 2005).

Sub 14: nacidas entre el 01/01/2008 y el 31/12/2009.

Sub 12: nacidas entre el 01/01/2010 y el 31/12/2011.

Sub 10: nacidas entre el 01/01/2012 y el 31/12/2013.

El tiempo de juego de cada partido será el siguiente:

Sub 10: dos tiempos de 15 minutos cada uno (con cambios rotativos).

Sub 12: dos tiempos de 20 minutos (con cambios rotativos).

Sub 14: dos tiempos de 25 minutos (hasta 5 variantes).

Sub 16: dos tiempos de 30 minutos (hasta 5 variantes).

Voces de las protagonistas

“Siempre me gustó jugar al fútbol. No veo la hora de que llegue el domingo para jugar mi primer partido oficial con la camiseta de Newell’s. Estoy muy feliz, y si tengo la suerte de convertir un gol se lo voy a dedicar a mis familiares, que siempre me apoyaron”, confió Magalí Ruano. A estas palabras se sumó su compañera Pilar Pira, del Sub 14 rojinegro, con la misma alegría ante algo que “venía soñando y se hace realidad”.

Un total de 18 equipos son los que participarán: 6 con las 4 categorías: Newell’s, R. Central, Social Lux, Pablo VI, Unión Americana y Villa G. Gálvez. Alianza lo hará con tres (Sub 10, 12 y 16), también Provincial (Sub 12, 14 y 16), con dos San Telmo de Funes y Newell’s “B” (Sub 12 y Sub 14), Central Córdoba (Sub 14 y Sub 16) y con una sola Teléfonos (Sub 12), R. Central “B” (Sub 14) y cinco equipos en Sub 16: San Martín, María Reina, Mitre de Pérez, Coronel Aguirre y Argentino.

Las mujeres en el fútbol “Las mujeres sostuvieron el fútbol desde siempre. Y esto no es una afirmación forzada, sino una verdad tangible y comprobable con tan solo acercarse a un club de la Rosarina y conocer de cerca esta realidad, tan rica como diversa. Lo hicieron y lo hacen como madres, compañeras, organizadoras, desde el bufete del club, en los cargos de gestión, como árbitras, jugadoras, alentando al equipo, siempre estamos presentes”, resaltó Andrea Giammaría, quien tiene un rol importantísimo en el desarrollo de estos torneos.

“Estamos convencidas que si el fútbol femenino quiere crecer y perdurar hay que comenzar por las divisiones inferiores, que marcarán el camino de la continuidad. Sin dudas, falta mucho camino por recorrer y hay que seguir trabajando todos los días para interpretar los cambios que impone el mundo actual, afianzar lo que está bien y cambiar aquellas cosas que hagan falta, pero de algo estamos seguras: nada detendrá el avance del fútbol femenino, que llegó para quedarse”, cerró una de las hijas del presidente de la Asociación.

“Es un momento especial, único. Como padre de Lucila (15 años y juega en Provincial), siempre esperé que llegue el día de la competencia oficial y el domingo estaré presente para acompañarla en este deporte que tanto le gusta jugar. Quiero felicitar a la Asociación Rosarina por este salto de calidad”, señaló Miguel Siboldi.

“Estoy muy contento por el inicio de este torneo. Mi nena tiene 13 años (juega en San Telmo, que presentará dos equipos) y la vengo acompañando para que llegue a este momento con felicidad. Quiero que mi hija pueda disfrutar de este juego y que haga muchas amistades”, comentó Diego Lautiro.

“Tengo mucha emoción por todas las chicas que tendrán esta hermosa posibilidad de jugar. Es un paso importante para toda la Asociación Rosarina de Fútbol. María Reina va a participar con tres categorías, algo histórico para el club”, dijo Catalina Berteri.