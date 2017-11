Sorpresa que no sorprende

Leer más: Fito Páez dará un show gratuito en una plaza del centro rosarino





En las redes se empezó a colar el rumor entre desmentidas y risitas nerviosas de los productores. Aún no era mediodía y la enorme estructura brillaba bajo los rayos perpendiculares del sol como caballo de Troya escondido en el centro de la ciudad fortificada. Funcionarios de la muni y la provincia lo sabían desde ayer temprano, y nada de mutis por el foro aunque la aclaración oportuna de "nosotros no tenemos nada que ver".

Claro, todos recuerdan el show gratis (para el público) de Fito de hace una docena de años en la misma plaza y bancado por la provincia. Que no fue sorpresa, al menos en el terreno estrictamente artístico. Lo más creíble es que el "show sorpresa" de Fito es sobre todo una herramienta posmoderna de marketing, en un tiempo en que los discos no se venden como en otras épocas, y aceptando desde el vamos que ya no hay posibilidad de sorpresa alguna. Así y todo, siempre es bueno tenerlo a Páez entre nosotros.

En la era de las redes sociales los shows sorpresa ya no asombran a nadie. En este caso del show "sorpresa" de Fito se agrega que para esconder hasta la hora del recital el súper escenario armado ayer en la plaza San Martín deberían haber recurrido al mismísimo David Copperfield.