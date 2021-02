Rosario debe retener a sus talentos

La noche de verano en la terraza de la Plataforma Lavardén es perfecta. Un telón de estrellas ilumina la ciudad solitaria y desamparada de la pandemia. Sobre el pequeño escenario hay un hombre frente a un teclado. También lo rodean computadoras y adminículos cuyo significado es imposible de descifrar para quien no sea un experto. Lo único que importa, de todas maneras, es la música. Honda, compleja, bella, obliga a la concentración y demanda un bienhechor silencio absoluto. No hay ningún celular encendido. Instalados en sus sillas en el marco de un estricto protocolo, los espectadores escuchan con unción. La emoción se percibe en los rostros, como en el del joven que tengo a mi derecha, que bebe vino tinto. El pianista no habla, no lo hizo tampoco al instalarse ante su instrumento: apenas una inclinación de cabeza. Claudio Cardone, sin embargo, no necesita de las palabras para comunicarse.