Miguel Angel Russo, el campeón que vive enfocado

Miguel Angel Russo no duerme en los laureles conseguidos y no solo quiere, sino que sabe que se necesita más para afrontar con posibilidades que se viene.

Ahora sí, la temporada 2023 marcó un punto final para Central, con el Trofeo de Campeones que no pudo conseguir en Santiago del Estero. Nada de eso opacó lo inmenso conseguido seis días antes en el mismo lugar, cuando después de estar último en la zona, ganó el clásico y no paró hasta ser campeón. Por eso el pueblo canalla se expresaba con más euforia que nunca en la sede fundacional y el barrio de Arroyito, apenas el reloj marcó las 0 hora de este domingo y el 134º aniversario ya era una realidad. La nueva dirigencia de Gonzalo Belloso y la sabiduría de Miguel Angel Russo lo hicieron posible. Y tanto lo fue en el caso del entrenador, que rápidamente cambió el chip en la última conferencia de prensa y puso proa al 2024 marcando claramente lo que hay que hacer para seguir en un nivel así de competitivo con mayor exigencia. Con palabras exactas describió la realidad porque tiene claro que lo difícil no es solo llegar, sino fundamentalmente mantenerse.