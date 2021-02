La ley de gravedad

El impedimento no está en el articulo 27 del código procesal penal santafesino sino en la manda de la Constitución de la Provincia que en su articulo 51 dice textualmente: Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido. La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo.

Esto implica mas que la inmunidad de opinión o de arresto, implica lisa y llanamente que no puede ser siquiera sometido a proceso, de allí que ni siquiera se lo pueda imputar. Si ese art. Del código no existiera la situación seria la misma, el dique de contención a la potestad persecutoria no es legal, es constitucional.

Hoy en dia tamaño blindaje de la actividad parlamentaria, que no existe en ningún lugar del país, aparece como excesivo y quizás lo sea. Ahora, que aparezca o sea una exageración a la luz de la actualidad no le quita la vigencia que le dieron los constituyentes provinciales de 1962.

Hace algunos años tuve oportunidad de charlar el tema con uno de ellos, de los poquísimos que aun están vivos, quien me contó que la postura drástica de protección a los legisladores y en general a los políticos que se consagró en el texto constitucional fue hija de dos circunstancias históricas, La primera; el peronismo se encontraba proscripto, lo cual implicaba “per sé” una minusvalía de la actividad política y con esta postura se buscaba protegerla y reivindicarla; la segunda: la mayoría de los convencionales del 62 serían candidatos de sus respectivos partidos en las elecciones del año siguiente.

Los fiscales Schapapietra y Edery yerran al pretender que el escollo para perseguir penalmente al Senador Traferri sea la ley procesal, el verdadero y valedero escollo está en el texto constitucional provincial; que los constituyentes quisieron que fuera tal cual está hoy vigente. Por ese motivo, en su momento, los fiscales intentaron el desafuero del senador. Fracasada la intentona parlamentaria ahora van por la judicial.

Por otra parte, las cuestiones que hacen a los poderes públicos provinciales son de competencia provincial, tal cual lo indica la propia Constitución Nacional. La pretensión de instalar esto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una verdadera ilusión, una fulgenciada; y la invocación de los tratados internacionales de derechos humanos, una humorada. Este punto, no menor, excede el objeto editorial de esta columna pero es un aspecto crucial, hijo del axioma histórico que pone a las Provincias argentinas y sus instituciones como preexistentes respecto de la Nación misma.

Si la escalera de cristal puede quebrarse porque viola la ley de gravedad, quienes pretendan obviar la Constitución seguramente terminaran dándose otro porrazo.