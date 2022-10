La evolución del conocimiento dentro de la cultura occidental

Pero advirtamos que la subjetividad empieza evolutivamente mucho antes: contar con un cuerpo orgánico equivale ya a subjetividad. Aun la más simple unidad de vida –un protozoario unicelular que cumple funciones vitales– es ya subjetividad; pues ha dejado de ser en sí misma un objeto. Podrá ser tomado por tal por otra subjetividad, pero no lo es en cuanto reacciona a estímulos de modo de sostener relaciones con su entorno y habiendo dejado de ser, por tanto, algo meramente yuxtapuesto a otra cosa.

Ello, sin perjuicio de que cada célula, asociada a otras, pase a constituir órganos, aparatos y sistemas de un organismo más complejo y evolucionado; dotado éste en su evolución, de un sistema nervioso con órganos centrales. Todo lo cual puede abrir el espacio a un ser que sea consciente de la existencia exterior, y hasta de la propia.

Organismo que accedería así a sujeto de conocimiento. Pero no mitifiquemos: no es que entonces emerja un espíritu separado del cuerpo, que lo articule y comunique con el exterior. No hay dualidad cuerpo/espíritu; así como no cabe oponer cerebro/conciencia como dos entidades; ni suponer que la conciencia esté fuera de las sensaciones, siendo que ya en la percepción se dan formas o conjuntos desde cierta perspectiva, lo que da inicio al proceso de pensar.

Ahora bien, desde los orígenes de nuestra cultura hubo –quedó dicho– un posicionamiento oscilante entre subjetividad y objetividad. Y así en la modernidad, con una teoría del conocimiento en desarrollo, dos fueron las posiciones contrapuestas en cuanto a la esencia del conocimiento: el idealismo, según el cual el sujeto impone su forma al objeto; y el realismo, donde es el objeto el que impone su imagen al sujeto. Sin embargo, no podemos negar a ninguno de ambos términos: ni a la subjetividad, porque la somos; ni a la objetividad, porque su presencia se nos impone.

Entonces, ¿por dónde partir de modo que establezca algún vínculo? Pues no podrá ser otra que la conciencia… una vez constituido que sea, el sujeto (consciente) que piensa. Pero, ¿todo pensamiento es válido? No, solo lo es el que tiene valor de verdad… constituyendo así, recién, conocimiento; que es aquél en que la imagen en el sujeto, concuerda con su objeto.

¿Y en virtud de qué pensamos? Es que en la conciencia de nosotros mismos vivimos inmediatamente al yo como sujeto de la vida interior, cuya identidad subsiste a sus actos, los que a su vez son causa de determinados procesos. Vale decir: así como nuestro yo se vive como sujeto con propiedades estables, también lo hace como causa de ciertos procesos (en la volición). De manera que las categorías de sustancialidad y causalidad, con las que pensamos y conocemos la realidad, nos serían ya dadas en nuestra más íntima experiencia, en la interna. Quiere decir que del mismo modo que nos mantenemos los mismos por el principio de identidad, somos también causa de cambios según el principio de razón suficiente.

Por último, y más acá de su manifiesta utilidad, ¿el conocimiento nos procura la felicidad? No siempre; comprobamos que muchas veces decir la verdad nos perjudica; pero sí, que nos hace más dignos de ella. Los altos testimonios morales de un Sócrates, de un Jesús, de un Giordano Bruno, muestran que se hicieron condenar por no traicionar una idea: es el espíritu que vence a la materia… a sabiendas de que no está aquél separado de ésta… ni mucho menos, separado del cuerpo que le sirve de sustrato.