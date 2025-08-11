Hotel Alto Traful: descanso con vistas infinitas en el corazón de la naturaleza 11 de agosto 2025 · 15:08hs

Villa Traful es uno de los destinos más encantadores de la Patagonia argentina. Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, esta pequeña aldea de montaña invita a desconectar del ritmo urbano y reconectar con la naturaleza en su estado más puro. Con bosques nativos, aire puro y paisajes que parecen salidos de una pintura, Traful es sinónimo de tranquilidad y belleza.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.36.51 Para quienes disfrutan del turismo activo, el entorno ofrece diversas opciones de senderismo con diferentes niveles de dificultad. Desde caminatas suaves por la costa del lago, hasta recorridos más exigentes hacia miradores panorámicos, como el del cerro Negro o la famosa “Penitente”, cada sendero regala postales inolvidables. Las cascadas, como la Coa Có y Blanco, completan el circuito natural, convirtiendo cada jornada en una experiencia revitalizante.

WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.36.54 Después de un día de exploración, el descanso merecido encuentra su mejor versión en Hotel Alto Traful, un hotel 4 estrellas que combina el confort de la alta gama con la calidez de la atención personalizada. Sus habitaciones con vistas al lago, su gastronomía patagónica y su spa con pileta climatizada ofrecen el equilibrio justo entre lujo y naturaleza.