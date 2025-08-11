La Capital | Novedades | Hotel Alto Traful

Hotel Alto Traful: descanso con vistas infinitas en el corazón de la naturaleza

11 de agosto 2025 · 15:08hs
Villa Traful es uno de los destinos más encantadores de la Patagonia argentina. Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, esta pequeña aldea de montaña invita a desconectar del ritmo urbano y reconectar con la naturaleza en su estado más puro. Con bosques nativos, aire puro y paisajes que parecen salidos de una pintura, Traful es sinónimo de tranquilidad y belleza.

Para quienes disfrutan del turismo activo, el entorno ofrece diversas opciones de senderismo con diferentes niveles de dificultad. Desde caminatas suaves por la costa del lago, hasta recorridos más exigentes hacia miradores panorámicos, como el del cerro Negro o la famosa “Penitente”, cada sendero regala postales inolvidables. Las cascadas, como la Coa Có y Blanco, completan el circuito natural, convirtiendo cada jornada en una experiencia revitalizante.

Después de un día de exploración, el descanso merecido encuentra su mejor versión en Hotel Alto Traful, un hotel 4 estrellas que combina el confort de la alta gama con la calidez de la atención personalizada. Sus habitaciones con vistas al lago, su gastronomía patagónica y su spa con pileta climatizada ofrecen el equilibrio justo entre lujo y naturaleza.

Hotel Alto Traful no es solo un lugar para dormir: es parte de la experiencia. Un refugio de paz donde cada huésped se siente único, rodeado por el encanto de la cordillera neuquina y el abrazo silencioso del bosque. Villa Traful los espera, y el hotel los recibe con los brazos abiertos.

www.altotraful.com

IG: @hotelaltotraful

WhatsApp: +54 9 2995 51 1141

Hotel Alto Traful Villa Traful Patagonia
