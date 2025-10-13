Un concepto urbano que reinventa el modo de habitar el centro rosarino

Desde un hotel de cadena internacional hasta un homenaje al Negro Fontanarrosa, Iconcenter integra usos y propuestas que difícilmente coinciden en un mismo entorno. ¿Cómo avanza este proyecto de usos mixtos del centro rosarino?

Desde la post-pandemia Rosario viene revitalizando urbanísticamente impulsada por la renovación de espacios icónicos y una agenda cultural, deportiva y gastronómica que la devolvió al radar nacional.

Mientras muchos desarrolladores locales apuestan por emprender en Funes, en la manzana comprendida entre Santa Fe, España, San Lorenzo y Presidente Roca, Argenway está en plena construcción de Iconcenter , un inédito complejo de usos mixtos que busca transformarse en un referente de esa revitalización del downtown rosarino. Hotel de 116 habitaciones, 3 niveles de parking subterráneo, petit polo gastronómico, paseo peatonal cultural, una torre residencial y corporativa de 24 pisos se integran eficientemente en un mismo ecosistema, planificado desde el momento cero para generar sinergias , estrategias sustentables y calidad de vida .

Después de dos años de obra ininterrumpida de su Etapa I, la obra ya completó la ejecución de 14 niveles de hormigón, correspondientes al hotel, parte del parking subterráneo y al primer local comercial hacia calle Pte Roca.

La consolidación del centro rosarino como epicentro de negocios, comercio, turismo, residencia y cultura, es posiblemente el mejor driver con el cual Iconcenter Rosario se proyecta hacia los próximos 20 años de la ciudad.

Argenway es una empresa rosarina con dos décadas de trayectoria nacional e internacional, líder en desarrollo y operación de hoteles de cadena Hilton, la compañía N°1 del mundo en el rubro. El modelo propuesto en Iconcenter Rosario incorpora inversores minoristas de manera independiente en cada unidad de negocio del complejo. Con más de 270 inversores activos en sus cuatro emprendimientos (Bariloche, Rosario, Punta Cana y Cusco), Argenway se especializó en incorporar inversores de manera atomizada mediante tickets inferiores a los tradicionales.

Hampton by Hilton Rosario: una marca global aterriza en la ciudad

En la primera etapa de Iconcenter está naciendo Hampton by Hilton Rosario, el primer hotel de la cadena Hilton de la región, con 116 habitaciones en categoría midscale. Enfocado en el viajero corporativo y de negocios, resulta estratégica su proximidad con la Bolsa de Comercio, Paseo del Siglo, sedes de eventos y el mayor núcleo de oficinas de la ciudad.

El formato de participación se denomina “condo-hotel”: las personas invierten en una habitación específica, escriturable, o una fracción de ella (½ o ¼). De esta forma se integran al fideicomiso hotelero y recibirán renta hotelera proporcional a su participación. La gestión profesional a cargo de Argenway, operador hotelero homologado por Hilton y multi-premiada en su exitosa administración de Hampton by Hilton Bariloche, distinguida por Tripadvisor Traveller’s Choice y Hilton Legacy Awards por sus altos estándares constructivos y desempeños hoteleros excepcionales.

En el Hampton rosarino, Argenway actualmente incorpora inversores a partir de USD 35.000, proyectando una rentabilidad hotelera anual que va del 6,4% al 10,2%.

Condo-Parking: inversión inmobiliaria tradicional & mayor rentabilidad

La reciente recuperación económica del centro rosarino, sumada al incremento de la densidad comercial y residencial viene evidenciando un desafío urbano, que al mismo tiempo representa una evidente oportunidad de negocio.

Incluso los mismos espacios espacios funcionales del complejo (hotel + gastronomía + oficinas) demandarán servicios de estacionamiento que será prestado por Iconcenter Condo-Parking en sus primeros dos niveles subterráneos. Esta unidad de negocio replica la potencia del modelo de condo-hotel, combinando simplicidad operacional con rentas muy superiores.

La clave del negocio es fácil: “brindar servicio de estacionamiento por hora o por día es mucho más rentable que hacerlo por mes”. En un stock de 80 a 120 cocheras que se operan centralizadamente, prorrateando los gastos de gestión, la ecuación financiera no es difícil de imaginar. “Si al modelo eficiente le agregamos demanda propia auto-generada (huéspedes del hotel + clientes del gimnasio + comensales del paseo gastronómico + usuarios corporativos de las oficinas), con ingreso por calle San Lorenzo, arteria con carril exclusivo (prohibición de estacionar) y la demanda preexistente de la zona conforman una alta demanda proyectada que respalda los drivers del negocio como inversión, y su estabilidad proyectada en el tiempo”.

Argenway está incorporando compradores individuales a esta unidad de negocio a USD 41.000 por cochera y una rentabilidad anual proyectada que se encuentra entre el 12,3% y el 15,9%.

Un ecosistema urbano innovador, sinérgico y eficiente

Iconcenter representa un caso de estudio para urbanistas que combinan múltiples usos en un mismo espacio. El complejo, de un total de 23.600 m², integrará un conjunto diverso de unidades funcionales con características y superficies pensadas para maximizar su rendimiento:

Paseo Fontanarrosa , corazón social y cultural del complejo, un corredor peatonal de 525 m² de superficie de uso público que unirá San Lorenzo con Presidente Roca , homenajeando al reconocido escritor y dibujante rosarino . La creación del paseo ya cuenta con el visto bueno de la familia del “Negro” y su genial diseño fue concebido por el reconocido arquitecto rosarino Javier Armentano.

, corazón social y cultural del complejo, un corredor peatonal de de superficie de uso público que unirá con , homenajeando al reconocido . La creación del paseo ya cuenta con el visto bueno de la Productos gastronómicos: el polo integra un total de 940 m² destinados a una oferta gastronómica que incluirá una cafetería boutique sobre Presidente Roca (220 m² en dos niveles), dos productos de jerarquía en el centro de manzana con 500 m² también en dos niveles, un grab & go al paso y un bistró saludable en el acceso por San Lorenzo (125 m² en planta baja).

el polo integra un total de destinados a una oferta gastronómica que incluirá una sobre Presidente Roca (220 m² en dos niveles), dos productos de jerarquía en el con 500 m² también en dos niveles, un al paso y un en el acceso por San Lorenzo (125 m² en planta baja). Gimnasio en el Primer Piso con 400 m², abierto a residentes y público externo.

"Estamos en proceso de entrevistas con interesados en operar los productos gastronómicos y el gimnasio del complejo" adelanta Lisandro Cristiá, CEO-Fundador de la desarrolladora del complejo.

Sobre el volumen de calle San Lorenzo una torre elíptica de 24 niveles soportada por un basamento entre medianeras, propone tres tipos de usos integrados, con accesos y amenities independientes: oficinas, suites turísticas y residencias, que se distribuirán en un total de 10.500 m². Entre el segundo y el cuarto nivel estarán las oficinas, del quinto al décimo habrá 40 unidades de suites turísticas para alquiler temporario y del 11 al 23 se proyectan las residencias.

Cada unidad funcional fue concebida para integrarse de manera orgánica al resto, generando un ecosistema que asegura un flujo eficiente de usuarios y potencia tanto la ocupación como la valorización de todo el conjunto. Este enfoque sinérgico aporta un diferencial competitivo en el mercado de desarrollos urbanos, posicionando a Iconcenter como un nuevo referente en el centro rosarino.

