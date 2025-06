SushiClub estrenó local en Funes y ya es un boom

Es el segundo local a nivel nacional que más vendió en una apertura de un delivery de SushiClub. Hasta el 22 de junio hay un 40% de descuento en el take away.

Esto es sólo el comienzo y ya empezó muy bien. Los inversores de SushiClub en Rosario se lanzaron a una nueva apuesta: abrieron un local propio en Funes con servicio exclusivo de delivery y take away. La apertura fue hace muy pocos días y el resultado los sorprendió ya que fueron el segundo local a nivel nacional que más vendió en una apertura de un delivery de SushiClub, lo cual los deja muy bien posicionados de cara al futuro.

“Este proyecto lo venimos pensando desde hace tres años, estuvimos viendo cómo iba creciendo la demanda en Funes y fuimos buscando local hasta que encontramos uno muy bien ubicado”, explica Bautista Loeschbor, titular en Rosario y en Funes de la franquicia de sushi premium. El nuevo espacio está sobre avenida Fuerza Aérea 2130, un corredor que tiene cada vez más oferta gastronómica y atrae nuevas inversiones. Un dato tentador para quienes están en la zona: hasta el 22 de junio habrá un 40% de descuento en take away, como parte de los festejos por la apertura.

81282481.jpeg El nuevo local en Funes está ubicado en un lugar estratégico: sobre avenida Fuerza Aérea 2130. Allí contemplan a futuro poder colocar un salón para brindar una experiencia completa. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La estrategia de Loeschbor es empezar en esta primera etapa con el delivery y take away, atendiendo no sólo la demanda de los privados, sino también ofreciendo su carta para eventos corporativos, cumpleaños y festejos privados. Pero, para una segunda etapa, los titulares de la franquicia local ya están proyectando la construcción desde cero de un salón propio con mesas en el lugar para que en algo más de un año puedan ofrecer el servicio completo. Pero no pueden dar más detalles porque el plan está recién en etapa de diseño.