La emprendedora rosarina que revolucionó la decoración con globos

Arma instalaciones en eventos para figuras de primera línea de Rosario y Buenos Aires. La historia de Mirna Díaz en un negocio que no se pincha.

La curiosidad pudo más y Mirna no paró. En su tiempo libre, fuera de su trabajo como administrativa, hacía cursos en ambientación con globos y más adelante se capacitó en producción de eventos. Para ella no era un trabajo ni un potencial negocio, solo era una actividad que la entusiasmaba. Sin embargo, cuando la voz empezó a correr al punto de que las contrataciones cada vez venían de personas más alejadas , finalmente se animó a darle forma de emprendimiento, y creó Mirna Deco.

A 16 años de ese primer intento -y hoy dedicada full time a su proyecto- Mirna es una de las decoradoras con globos más reconocida del país. No sólo trabaja en la ciudad, sino que viaja llevando su know how. Ha hecho producciones para Telefé en Buenos Aires, para distintos programas de televisión como el de Verónica Lozano, así como en eventos como por ejemplo los de la revista Caras.