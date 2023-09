Mundial de rugby: arrancó el complemento con la victoria de Los Pumas 24 a 0 sobre Chile

Hasta el momento, el equipo argentino lleva anotados tres tries y Nico Sánchez lleva anotados 16 puntos.

Con el rosarino Jerónimo de la Fuente como capitán y Juan Imhoff, el tryman histórico de Los Pumas en los Mundiales en una de las puntas, Argentina saldrá a la cancha con once cambios y con la obligación de ganar para así llegar con chances a la última fecha ante Japón donde buscará la clasificación a cuartos de final (ver aparte). Y lo hará ante un equipo ya eliminado, de menor nivel y que está viviendo su primera participación mundialista, con todo lo que ello implica, por lo que deberían imponerse sin mayores dificultades.

Los Pumas tendrán once cambios para enfrentar a Chile en el Mundial de Francia

De todas las modificaciones, quizás las notoria y significativa sea la de la pareja de medios. En sus dos primeras presentaciones la dupla Gonzalo Bertranou-Santiago Carreras no dio en la tecla y tuvo muchos problemas, más allá de la confianza que les depositó Cheika, quien los hizo jugar juntos desde el inicio de su ciclo. Lo cierto es que con ellos el equipo argentino no logró despegar. Perdió un partido increíble ante Inglaterra y a Samoa, si bien le ganó, fueron muchos los desaciertos, los más importantes, en la toma de decisiones y la falta de ingenio.

Pero si de experiencia se trata, otro de los que ingresará desde el arranque será Agustín Creevy. El ex capitán jugará ante Los Cóndores su tercer partido en este Mundial (el primero como titular) y alcanzará la marca de Mario Ledesma, quien disputó un total de 18 partidos en sus cuatro participaciones mundialistas.

En la previa era un partido para mover piezas, pero debido a cómo viene jugando el equipo, quizás esta movida sirva para barajar y dar de nuevo, acomodar la fichas y poner en el campo de juego lo mejor antes de que sea demasiado tarde.

Si se quiere, Argentina tiene además la suerte de que los chilenos llegan al partido muy golpeados, sobre todo desde el punto de vista anímico producto de las goleadas en contra y eso es algo también para aprovechar, no solamente para recuperar la confianza sino para ir con otra imagen al choque decisivo frente a Japón. Con un plantel con mucha experiencia, Argentina debe ganar. No le queda otra. No hay vueltas y necesita hacerlo de una forma contundente.

El historial le da la derecha al equipo albiceleste. Hasta la fecha Pumas y Cóndores jugaron 28 partidos con todas victorias para los argentinos. El primero el 20 de septiembre de 1936, cuando Los Pumas todavía no eran Pumas y realizaron su primera gira internacional al exterior. Jugaron en Valparaíso y los argentinos se volvieron con una clara victoria por 29-0. El último partido se jugó el 24 de mayo de 2014 en San Carlos de Apoquindo con goleada, 73 a 12. Esa tarde varios de los mundialistas que hoy están en Francia dijeron presente. Julián Montoya, Tomás Lavanini, Matías Alemanno y Nicolás Sánchez fueron parte de la formación titular, mientras que Jerónimo de la Fuente ingresó en lugar de Gabriel Ascárate.

A partir de entonces Argentina y Chile no se enfrentaron más de manera oficial con sus primeros equipos ya que los argentinos afrontaron los encuentros sudamericanos con un segundo equipo denominado Argentina XV.

Formaciones

Argentina. Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo de la Fuente (capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró, Martín Bogado.

Chile. Javier Carrasco, Augusto Bohme y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Javier Eissmann; Martín Sigren, Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Marcelo Torrealba y Rodrigo Fernández; José Ignacio Larenas, Matías Garafulic, Domingo Saavedra y Santiago Videla; Iñaki Ayarza .

Grupo: D. Estadio: Stade de la Beaujoire (Nantes). Arbitro: Paul Williams (NZ). Hora: 10. TV. Espn y TV Pública