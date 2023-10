Martín Rodríguez Gurruchaga: "Nos dan por muertos y eso nos juega a favor"

Pienso que un mundial se vive por etapas, primero la zona de grupos que no es nada fácil y si se logra calificar es palo a palo cada partido. Cuando uno se prepara para un torneo como éste, el partido más difícil es el primero, donde están todos los nervios y un equipo se encuentra con la realidad en la que está. El partido contra Inglaterra claramente no fue el mejor, pero después el equipo se fue acomodando y amoldando en el transcurso de la clasificación. Hubo una superación del nivel a medida que pasaban los partidos. Sobre la actualidad del equipo diría que en el pack de forwards hay una fortaleza muy grande. Es aguerrido, defensivamente muy bueno y con muchos puntos altos. También veo que Los Pumas están muy bien en el line y en el maul y en la jerarquía de algunos delanteros que pueden hacer las diferencias. Sobre puntos débiles diría que en el juego colectivo hay algún déficit, en el juego abierto esperaba un poco más. Pero hay que amoldarse a las circunstancias. Para enfrentar a los All Blacks al equipo lo veo bien, con la flecha hacia arriba después del triunfo ante Gales, que era una prueba muy difícil. Obviamente, enfrente hay un gran equipo y todos nos dan por muertos. Creo que eso nos coloca a favor de jugar un poco más relajados por no tener la presión. Espero un lindo partido.

Defensivamente, Los Pumas van a tener que estar muy agresivos, dejarlos jugar lo menos posible, estar muy bien en el juego aéreo y en el juego con el pie donde puede haber un poco de diferencia. Y en las formaciones fijas no tiene que haber errores. Los All Blacks se equivocan también, si llega a haber oportunidades hay que estar concentrados los 80 u 85 minutos para aprovecharlas.

¿Cómo se viven las horas previas a enfrentar a un rival como Nueva Zelanda? ¿Cómo son las rutinas antes del partido con el cuerpo técnico, entre los jugadores, el descanso? ¿Qué se puede decir sobre esa atmósfera que la inmensa mayoría desconoce?

Me tocó enfrentar a Nueva Zelanda muy pocas veces. Fueron tres. La primera fue en el Mundial 2011, donde ellos fueron los organizadores. A diferencia de mi caso, hoy la mayoría de los chicos tiene encima diez partidos contra ellos gracias el Rugby Championship. Desde 2011 para acá se jugaron dos o hasta tres partidos contra NZ prácticamente todos los años. Entonces los jugadores que estarán mañana ya saben cómo preparar el partido y cada uno se instala en su mundo a afrontarlo de la mejor manera. La rutina previa hoy no sé cómo será. Nosotros desayunábamos, íbamos a movimientos de elongación, después almuerzo, siesta, charla técnica y al final enfocar el partido en lo colectivo. Cada staff maneja sus tiempos y la preparación. Cada jugador lo vive de manera diferente, algunos con muchos nervios, otros con tranquilidad. En lo personal nunca fui de ponerme nervioso y siempre intenté disfrutar al máximo porque uno nunca sabe cuando repetirá un momento como estos. Creo que los chicos hoy estarán concentrados, después de haberles ganado dos partidos, pensando en otro batacazo y en una semifinal.

¿Cómo ves el juego defensivo del equipo? Contra Gales las formaciones fijas funcionaron muy bien, hubo un gran juego de los forwards pero Argentina sufrió dos tries por la zona media de la cancha.

Creo que la defensa de Los Pumas está muy bien, muy agresiva, si bien contra Gales nos apoyaron dos tries por el centro, es verdad, pero el primero viene de una defensa muy descontrolada, donde el apertura pisa para adentro y le cuelga una pelota a George North, que es un jugador muy fuerte. Obviamente, todos los equipos contrarios en este nivel tienen un poderío físico muy grande, totalmente diferente al nuestro. Juegan muy bien, todos te analizan, ellos se ven favorecidos en aprovechar esos momentos donde la defensa está desordenada y quedan muchos forwards pegados a las formaciones después de fases muy rápidas, situaciones que equipos experimentados leen muy bien. Pasó contra Gales. Creo que es eso lo que tienen que mejorar Los Pumas para este partido porque los All Blacks cuando imponen su poderío físico y su velocidad pueden armar un desastre.

Entre tantos debates, uno que estuvo muy fuerte fue el de la pareja de medios. ¿Tenés alguna preferencia respecto a jugar de entrada con Bertranou/Santiago Carreras, como va a pasar mañana, o intentar con Cubelli/Sánchez?

La realidad, lo puedo decir por haber estado adentro, es que las cosas que pasan en un plantel las definen los entrenadores. Las tomas de decisiones son entre staff y capitán y por algo son. Obviamente, siempre se busca lo mejor para el equipo. Si el staff entiende que lo mejor para el equipo es Bertranou y Carreras bienvenido sea eso. Cada staff prepara su partido en busca del mejor resultado para el partido.

¿Hubo algún jugador en particular de Argentina que te sorprendió, o que le vieras un rendimiento remarcable?

Creo que un punto muy alto de este Mundial fue Marcos (Kremer) que a mí no me sorprende para nada. Es un chico que conozco desde que llegó a Plaza, jugamos juntos, veo como es su día a día porque tengo contacto con él. Si no es el punto más destacado de Los Pumas pega en el palo. No me sorprendió Facundo Isa, lo conozco mucho, lo veo y lo sigo en Toulón que es su club. Sé de su poderío físico, imaginaba lo que podía aportar, creo que fue un acierto ponerlo contra Gales de ocho. Se notó la diferencia cuando toma la pelota, para mí Los Pumas perdieron un jugador fundamental en la zona clasificatoria. Cierto que Rodrigo Bruni tiene su poderío, no lo conozco tanto, a Facu mucho más, con él Argentina gana un ball carrier que no abunda en el rugby internacional y menos en el nuestro. A Mateo Carreras lo tengo visto, es un jugador muy desequilibrante, que si le dan un metro te pinta la cara. Pienso que todos en complementación hacen un buen equipo y esperemos tener el mejor de los resultados.

Try Argentino

Están repitiendo en TV la jugada que terminó en try en el Mundial 2011 contra Nueva Zelanda. Es de imaginar que no te vas a olvidar de tu corrida.

Naaaa, fue todo consecuencia de una muy buena jugada del equipo (sonríe). Primero con un muy buen scrum empujándolos a los rivales y girando para que Leo (Senatore) se levante perfecto, corra unos 25 metros y logre cortar la línea de ventaja. Después fueron maniobras de pases entre Leo, Felipe (Contepomi) y Chelo (Bosch) para que Santi (Fernández) descomprima todo con un tremendo pase a la carrera. Y yo corriendo, queriendo conservar la pelota por miedo de que a Gonza Camacho lo sacaran de la cancha, quedándome ahí a metros y desde el ruck el Flaco (Julio Farías) pudiera marcar. La verdad que es un lindo recuerdo, que siempre quedará ahí por lo que significó arrancar el partido así, en ese estadio contra los que iban a ser campeones del mundo.