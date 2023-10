Los Pumas tienen rival en semifinales: Nueva Zelanda

Will Jordan celebra, como todo Nueva Zelanda. Los All Blacks vencieron a Irlanda con mucho sufrimiento y ahora van por Los Pumas.

Pese a que Nueva Zelanda logró ponerse de entrada 13-0 y parecía que haría imponer su historia sin problemas, Irlanda demostró porque atraviesa su mejor momento y porqué ocupa el lugar número uno del ránking. Fueron cuatro los tries, dos por bando, y la primera etapa terminó 18-17 para los All Blacks.

Irlanda nunca se puso arriba en el marcador y por lo tanto no le trasladó la presión al rival, pero a cada try de Nueva Zelanda llegaba la respuesta irlandesa, por lo que hasta el final el resultado estuvo abierto hasta el pitazo final. La última jugada del partido será inolvidable. Los de verde desarrollaron una ofensiva por todo el campo de ataque con un total de 33 fases de juego. Y los All Blacks contuvieron esa dinámica con una defensa descomunal en fiereza pero también en disciplina: en todo ese vaivén no cometieron un penal.