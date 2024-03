Miguel Ángel Russo: "A Central lo veo bien para la Copa Libertadores"

El técnico de Central, Miguel Ángel Russo, no dejó de señalar errores en la derrota ante Barracas Central pero se ilusiona con el debut ante Peñarol.

“Me duele la derrota, tenemos que tener menos errores, achicar el margen, pero en líneas generales me voy conforme con el funcionamiento del equipo porque levantamos el nivel”, señaló un medido Miguel Ángel Russo.

Russo apuntó además que "a nadie le gusta perder, de la forma en que perdimos tampoco. Podríamos haber llevado el partido de otra forma pero esto es fútbol".

Y acotó: "No me gusta perder porque los hinchas de Central se acostumbraron a ganar".

Martínez da vuelta la página

"No hay tiempo para lamentarse y por suerte tendremos revancha pronto", expresó Damián Martínez tras la derrota. "Se viene una competición linda y hay que estar preparado".

El lateral derecho abundó en que el equipo había "dejado una mala imagen con Argentinos y ahora se cambió totalmente. Manejamos el partido pero no tuvimos la suerte que nos acompañó de local. Hay que cambiar el chip, seguir corrigendo errores y trabajar".

"No le dábamos tanta importancia a la racha de local, pero sí queríamos ganar con nuestra gente. Hay que tratar de mejorar lo que fallamos en los últimos partidos y volver a ser solidos", analizó Damián Martínez. "Duele no poder volver a pelear el título, no pudimos concretar las chances que tuvimos, pero hay que levantarse rápido", cerró.

A Quintana le dolió la derrota

"Quedamos muy dolidos, pero no hicimos las cosas para perder. Ellos aprovecharon sus chances y después se nos hizo difícil. Pudimos empatarlo. Necesitábamos ganar", graficó Carlos Quintana.

"No nos pesaba la racha. Sabía que llevábamos muchos partidos invicto, pero quería ganar para seguir peleando el título. Me duele porque veníamos de perder mal con Argentinos y aunque mejoramos la imagen volvimos a perder. Debemos dar vuelta la pagina", señaló el zaguero.

"En el futbol no te podés caer y ya tenemos que pensar en la Copa Libertadores. Es importante arrancar bien y para eso debemos prepararnos bien. No podemos caernos y tenemos con qué mejorar", se ilusionó.