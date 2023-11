Macri calificó de "imperdonable" que JxC no apoye a Milei en el Congreso

El ex presidente dijo que si el peronismo se manifiesta contra las medidas del nuevo gobierno los jóvenes "no se van a quedar en casa"

El ex presidente Mauricio Macri consideró este lunes que sería "imperdonable" que Juntos por el Cambio (JxC) no apoye "las reformas estructurales" que el mandatario electo Javier Milei lleve al Congreso y advirtió que si el peronismo se manifiesta en contra de las medidas del nuevo gobierno, los jóvenes que lo apoyaron con votos "no se van a quedar en casa".