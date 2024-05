Manuel Adorni se enojó cuando le cuestionaron los gastos de Javier Milei a España

Embed

“Esa es una apreciación tuya. Es la agenda que te pasé yo. Hablo 70 veces por semana con el presidente, así que sé lo que hace el presidente. Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales CEPs de las principales empresas españolas que además tiene gran participación en Argentina”, señaló Adorni.

Y sin ocultar la incomodidad que le provocó la pregunta del cronista aseguró: “Te recuerdo que parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. No somos kirchneristas y no actuamos como kirchneristas”.

Además, aclaró: “Los gastos del viaje los recibimos con cierto rezago. Tengo recién ahora los gastos del viaje a Los Ángeles. No somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas y no hacemos autocrítica en términos de gastos porque si hay un gobierno austero es éste. No son gastos privados".

Los encuentros con Elon Musk en Estados Unidos

"De hecho, cuando el presidente hizo viajes privados, hemos pagado esos viajes de nuestros bolsillos”, destacó Adorni, pero el entredicho no quedó ahí, Gallardo, ya sin micrófono, le recordó los dos encuentros que mantuvo Milei con Elon Musk. Lo hizo para ejemplificar que sus viajes eran por motivos personales y no institucionales.

Elon Musk_.jpg Elon Musk le dio un fuerte respaldo al presidente Javier Milei.

“¿Creés que haberte reunido dos veces con uno de los empresarios más importantes del mundo no es importante para la Argentina? Próxima pregunta”, disparó Ardorni y dio por cerado el tema.

Los cambios de la cúpula de la Aduana

Adorni, se refirió a los cambios en la conducción de la Aduana y negó que se haya tomado la decisión como consecuencia de la causa judicial, sino que adjudicó la medida a una "reestructuración".

De esta manera, el portavoz explicó los motivos que llevaron a desplazar a Rosana Lodovico de la Dirección General de Aduanas. En su lugar, fue designado Eduardo Mallea.

El desplazamiento de Lodovico se dio luego de que se realizara una denuncia por supuesta corrupción en su contra: se la acusa de recibir sobornos de una empresa señalada por contrabando.

