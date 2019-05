En las Paso del domingo, el dato curioso de la jornada lo aportó Juan Carlos Belletti, quien logró alcanzar la cantidad de votos que necesitaba para participar de las generales como candidato a edil de Casilda y ahora tendrá que cumplir con su promesa de sortear dinero a modo de agradecimiento.

Así lo había propuesto a través de su cuenta de Facebook el candidato y fundador del partido Frente Honestidad y Esperanza que obtuvo poco más de 500 sufragios al ponerse a consideración de los vecinos luego del revuelo que causó a nivel nacional su insólita decisión, como dio cuenta LaCapital.

"Claro haré el sorteo, soy un hombre de palabra", respondió a este medio al ser consultado. Aunque aclaró que aún le resta resolver algunos detalles para su implementación confirmó que sorteará cinco mil pesos entre sus contactos de whassap, únicamente de Casilda, y donará la misma suma de dinero a "una entidad de bien público que elija la gente", dijo.

Belletti contó que "siguió con ansiedad" el escrutinio a pesar de que se había planteado no estar pendiente del recuento de votos. "No pude con mi genio y seguí los resultados por internet a través de la página oficial del tribunal electoral", explicó para luego recordar que al observar que había superado el porcentaje de votos para seguir en carrera electoral sintió "una gran alegría" que lo emocionó hasta "el llanto", aseguró. "Estoy contento y pensando cómo encaro la campaña de cara a las generales", indicó Belleti, quien intentará mejorar su performance electoral buscando apoyo en "la gente que votó en blanco porque no encuentra respuesta política a muchas necesidades, lo que es totalmente entendible".

Y si bien lamentó de la que sociedad no opte "masivamente alternativas nuevas" dijo que seguirá trabajando para lograr un lugar en el Concejo. Y de conseguirlo ratificó que donará la mistad de su sueldo durante un año.

En las Paso aunque el Frente Juntos (FJ) fue el partido que logró mayor adhesión en la categoría para ediles en Casilda la lista más votada fue la encabezada por el reconocido pediatra local, Walter Palanca, quien participó dentro de la interna del Frente Progresista (FPCyS).