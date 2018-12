Dos profesores y un guardavidas de la colonia de vacaciones de Villa Gobernador Gálvez en la que murió ahogado el pequeño Francesco Gallardo, de cuatro años de edad, fueron imputados por homicidio culposo. Pero la lista de acusados podría ampliarse, hecho que depende del resultado de actuaciones que fueron solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).





Los cargos les fueron informados a los tres responsables ayer, un día después de que la Justicia clausurara todo el predio del Polideportivo de la Cooperativa Integral de esa ciudad, donde ocurrió la tragedia.

Días antes, habían hecho lo propio con el natatorio, que no garantizaba las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar la actividad.

La audiencia imputativa en libertad tuvo lugar ayer en la sede de la Fiscalía Regional Segunda, de Montevideo 1968. Allí, la fiscal de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias imputó a Brian M. y Carla P. el delito de homicidio culposo en calidad autores, por ser docentes o representantes a cargo del grupo de menores de edad denominado "Colonia de Poli".

A ellos se les endilga una "acción culposa a partir de una violación del deber de cuidado, y la falta de vigilancia sobre el normal desarrollo de la actividad recreativa del menor, provocando con su negligencia un resultado equivalente a la acción", consignó el Ministerio Público de la Acusación.

En tanto, se imputó también a Mario B., en su calidad de "guardavida del Polideportivo de la Cooperativa Integral de la Ciudad de Villa Gobernador Gálvez y en ejercicio de sus funciones" cuando se produjo el fallecimiento de Francesco por sumersión.

La fiscal añadió que al momento de la tragedia, el bañero se encontraba en la pileta en las tareas de cuidado y supervisión de las actividades que se desarrollaban en el natatorio. "Su posición lo ubica como garante frente a la integridad del damnificado. La falta de diligencia y labor de vigilancia constituyen una fundada infracción a los deberes de cuidado", se leyó en la audiencia. A él también le cupo la imputación de homicidio culposo en calidad de autor.

Clausura del predio

Fuentes del MPA hicieron saber que la investigación sigue su curso y que hay medidas solicitadas por la fiscal, quien además dispuso la clausura del predio del polideportivo. La medida se efectivizó el jueves y fue ejecutada por orden del juez de Faltas de Villa Gobernador Gálvez Germán López, días después de que la fiscal Piazza Iglesias ordenara, el 15 de este mes, la clausura del sector de piletas, que se llevó a cabo el 14 de este mes.

Francesco Gallardo, de cuatro años, fue el jueves 13 de diciembre a su tercer día de colonia de vacaciones, a donde sus padres habían decidido mandarlo para que socializara con otros chiquitos, porque era hijo único. Cuando su madre fue a buscarlo, lo encontró desvanecido y sometido a trabajos de reanimación, que no evitaron su deceso. Los Gallardo quedaron desahuciados. En una reciente entrevista con este diario, pidieron justicia por la muerte de su hijo, aseguraron que no estaban dadas las condiciones de seguridad, que no había un vallado entre la pileta de los más pequeños y la piscina grande de donde sacaron ahogado al niño. Y exigieron que el complejo no se abra "nunca más".

En diálogo con LaCapital, la fiscal Piazza Iglesias adelantó ayer que podría haber más imputados por la muerte de Francesco, aunque omitió decir de quiénes podría tratarse para no entorpecer la investigación. "Las tres personas que están imputadas, ya lo están. Ahora estoy evaluando la posibilidad de más imputados, y por eso estoy esperando los resultados de algunas actuaciones que ya ordené", advirtió.

La funcionaria judicial sabe que los delitos que se les achacan a los docentes y el guardavidas son de pena condicional, y que el homicidio culposo simple no contempla, en este caso, agravantes. "Tienen una pena muy baja, por eso ni siquiera pedí una medida cautelar, lo que sí expliqué a los familiares es que iré hasta el fondo con el tema de las inhabilitaciones, y para esto voy a solicitar las penas más largas".