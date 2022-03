Homenajearon al legendario corredor Carlos Pairetti en su pueblo natal

“En los últimos días recibí muchas distinciones. Entonces me pregunté, por qué tantos elogios. No me voy a morir, voy a vivir mucho tiempo más”, bromeó Pairetti durante el acto en Clucellas, rodeado de familiares amigos y con el ánimo impecable. “Hace unos meses en Arrecifes me declararon ‘Ciudadano Ilustre’”, recordó entre risas el momento en que fue distinguido con ese título junto al “Pocker de Ases” que conformó con sus pares Néstor Jesús García Veiga, Carlos Marincovich y Rubén Luis Di Palma.