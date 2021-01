Se subieron a un taxi y salieron a recorrer casas, no por una llamada ni de visita sino con el claro objetivo de robar lo que pudieran. Eligieron el barrio abierto Las Fincas del Rosedal, en Ybarlucea. Pasaron por varias viviendas que habrían estado observando durante el fin de semana pasado pero no lograron entrar, hasta que consiguieron hacerlo en otra tras barretear primero y patear la puerta después. Se llevaron un televisor, revolvieron y encontraron algo de dinero pero el botín mayor fue una moto, en la que uno de los dos ladrones escapó andando mientras el otro salió manejando el automóvil que, según se vio en distintas cámaras de seguridad, no estaría en funciones como servicio público y se investiga además si también era robado.