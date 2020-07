Festram pide a Diputados el rechazo a la adhesión de la provincia a la Ley ART

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) ratifica la absoluta oposición a la aprobación de la Ley Nacional Nº 27.348, conocida como "Ley ART -aprobada por iniciativa de Mauricio Macri- ", por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y pide a los Diputados "que actúen con honestidad y no la aprueben".

La Festram manifestó en un comunicado que "resulta incoherente que el Poder Legislativo pretenda imponer a otros sectores públicos y privados la adhesión a una ley que el estado santafesino viola o incumple, porque sabe que resulta absolutamente perjudicial para sus trabajadores y trabajadoras, como a su propia economía".

En sus consideraciones marcan que "desde el año 2017 reafirmando nuestra oposición porque entendemos que esta iniciativa avanza sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras". Y remarcan que "establece procedimientos que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales".

"Se vulneran Tratados Internacionales de Libre Acceso a la Justicia (Arts. 25º y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos), dejando a un sector de los trabajadores/as como «ciudadanos de segunda»; ya que no poseen los mismos derechos ante un accidente laboral", explican.

Y plantea que "las definiciones de las Comisiones Médicas normalmente no son favorables al trabajador, que muchas veces debe recurrir a la vía judicial" y considera que "la iniciativa del Ejecutivo Provincial de incorporar el «efecto suspensivo del recurso respecto de la incapacidad determinada y del monto del capital» expresa la perversidad de la Ley. Esto significa que si el trabajador lesionado no coincide con lo dictaminado por la Comisión Médica y decide recurrir a la vía judicial, no recibirá el monto correspondiente a la indemnización hasta tanto se resuelva en la Justicia".