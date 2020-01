El paro municipal en Casilda sumó ayer un nuevo capítulo con una concentración de trabajadores frente al edificio de la sede de gobierno local en busca de respuesta al pago de salarios atrasados. Aunque aún no surgieron soluciones y fue ratificada para hoy, a partir de las 10, una movilización por el centro de la ciudad junto a otros gremios estatales, el conflicto podría destrabarse mañana de confirmarse el desembolso de un aporte provincial. Se trata de un adelanto de coparticipación de unos 20 millones de pesos que gestionó el municipio, lo que permitiría afrontar las obligaciones salariales de diciembre para poner fin a la huelga laboral que arrancó el miércoles de la semana pasada.

Al respecto el intendente, Andrés Golosetti, indicó ayer a LaCapital que, de concretarse la entrega del esperado aporte, como todo indica, "será un alivio porque posibilitará resolver la situación coyuntural, pero lamentablemente el problema lo volveremos a tener dentro de quince días al no contar con recursos suficiente para pagar haberes en tiempo y forma, razón por lo cual ya estamos trabajando sobre medidas de fondo para revertir la situación de cara a futuro".

En tal sentido, el mandatario justicialista casildense, quien al asumir sus funciones el pasado 10 de diciembre heredó del gobierno saliente una deuda cercana a las 90 millones de pesos, renovó su compromiso de equilibrar la cuentas "achicando considerablemente los gastos superfluos y mejorando los ingresos con un programa que tenemos en marcha y que apunta a elevar el mínimos del derecho de registro e inspección a importantes empresas radicadas en la ciudad".

Y también recordó la instrumentación de un régimen de moratoria para regularizar deudas tributarias municipales a lo que se prevé sumar en breve un plan similar para contribuyentes que adeudan patente de vehículos.

Golosetti, más allá de haber pedido asistencia provincial para pagar sueldos, manifestó su coincidencia con el gobernador, Omar Perotti, sobre la necesidad de que las administraciones locales apelen a la generación de recursos propios para afrontar obligaciones.

"Estoy de acuerdo con su planteo ya que recurrir a la acostumbrada metodología de la ayuda provincial debiera ser una excepción una vez agotadas las instancias de buscar los recursos que hay en la ciudad y administrarlos con responsabilidad y eficiencia, que es donde falló la gestión municipal anterior, dejándonos esta situación desastrosa que estamos intentando cambiar", justificó Golosetti.

Si bien varias municipalidades deben lidiar con una realidad compleja desde el punto de vista económico y financiero por estas horas sólo tres administraciones locales santafesinas no pagaron aún los salarios de diciembre y afrontan conflictos: Casilda, Coronda y San José del Rincón.

El gobierno casildense había ofrecido pagar el 50 por ciento pero resultó insuficiente, lo que desembocó en la medida de fuerza que el personal municipal lleva adelante con asistencia a los lugares de trabajo cuya modalidad, de no haber soluciones, se modificará desde mañana sin la presencia de empleados en sus puestos laborales.

"Seguiremos adelante con el paro hasta cobrar la totalidad de los haberes de diciembre", aseguró ayer a este medio el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casilda y Comunas Adheridas, Walter Britos, aunque con la expectativa de que se concrete durante esta semana la llegada de fondos provinciales para cancelar las acreencias laborales.

Al respecto aclaró que así se lo transmitieron dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) tras una reunión que mantuvieron con autoridades del gobierno santafesino en torno al contexto de crisis que enfrentan varios gobiernos locales con dificultades para pagar haberes.

"Acaban de comunicarme desde Santa Fe la novedad y esperamos que el dinero llegue entre miércoles y jueves para así cobrar los salarios y retomar las actividades, aunque mañana (por hoy) participaremos de la movilización programa en Casilda con distintos gremios estatales".

Soluciones

Aunque uno de los planteos es exigir el "urgente pago de salarios" a los trabajadores municipales, la movida, donde además estarán presentes Amsafe Caseros y ATE Casilda, entre otras entidades gremiales, también apunta a la búsqueda de soluciones al difícil problema financiero que tiene el hospital local San Carlos que, tal como dio cuenta oportunamente este medio, aún no logró cobrar a la provincia la totalidad de una deuda millonaria para poder pagar a proveedores de insumos.

Y a ello se agrega el reclamo por la falta de autorización de reemplazos para licencias y el atraso de pagos a monotributistas, entre otros planteos acordados por los sindicatos que forman parte de la convocatoria.

La marcha arrancará en 25 de Mayo y Buenos Aires, un punto de encuentro ya histórico para las protestas que tienen como escenario a esta ciudad cabecera del departamento Caseros.

"No se puede vivir sin cobrar el salario, no podemos estar en una incertidumbre permanente, no queremos servir mal a nuestros vecinos y vecinas porque no hay insumos, porque falta personal, no queremos ver a pibes y pibas sin comer porque no se aumentan las partidas para los comedores escolares", indica un comunicado difundido por gremios que adhieren a la movilización. Y en ese marco resalta que "nos declaramos en emergencia y vamos a accionar para resolver estos problemas graves, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general".