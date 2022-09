Cancha de la inclusión en Clarke: "Marquitos" Chaves debutó con la camiseta de Unión

Se llama Marcos Ezequiel Chaves y vive hace años en el hogar de puertas abiertas Santa Cecilia, uno de los once "para personas con discapacidad", según se lee en las redes, que bajo este nombre hay en la provincia.

MArcos88.jpg

Marcos convive con 34 jóvenes y entra y sale de allí para trabajar, estudiar, entrenar y también para ir a la barbería de Julián Gorria a hacerse los claritos al estilo Palermo a comienzos del 2000.

"Tiene la agenda completa", dice su referente en el centro, Mariana Gunetti al hablar de Marquitos. "No solo hace toda esa actividad sino que también logró un título de Mecánica del Automotor. Es una persona simpática, incluido por el pueblo entero", asegura Guneti.

Cuando se dice que "ama al fútbol" es porque Marcos se presenta en sociedad como hincha del rojiverde de Clarke pero también como simpatizante de River.

Pero no está bajo la dirección de Gallardo sino de Matías Bossa y Cristian Román, quienes le dieron la oportunidad de jugar con la 17, un gesto valorado que seguramente no daría un técnico del fútbol profesional, pero que no dudaron en tener este par de Clarke, que desde el minuto 0 le dio lugar, tal como testimonia la foto del equipo completo donde se lo ve a Marcos en segundo lugar, arriba, de izquierda a derecha.

Equipo Completo8.jpg

Cuisero

Clarke vive casi como un clásico cuando se enfrenta Club Atlético Unión de Clarke con Belgrano, de Serodino, que es lo mismo que decir un cruce entre "cuiseros" y "leones", si bien los serodinenses tienen su clásico en la propia localidad, contra Boca.

Marcos es de los cuiseros y más ahora que pudo entrar feliz a la cancha con su equipo del que está fichado ya hace un tiempo.

Union6.jpg

"Nuestro querido Marquitos debutó en el cuisero demostrando inmensa alegría. es una enorme emoción para nosotros participar de inclusión positiva", dijeron los directivos del club en las redes.

En la tabla de posiciones, Clarke está en cuarto lugar, a 6 puntos del primero, en la lista de 17 equipos de la liga, que encabeza Unión de Totoras. Y ahora "Marquitos" es parte de la jugada.