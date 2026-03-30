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Ataque en la escuela de San Cristóbal: cómo es el estado de salud de los ocho heridos

Un estudiante murió en el patio del colegio. Seis alumnos están internados en el hospital local, mientras que dos fueron derivados a Rafaela

30 de marzo 2026 · 09:19hs
Hospital de San Cristóbal

gentileza

Hospital de San Cristóbal

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal dejó como saldo un estudiante fallecido y ocho adolescentes heridos. Seis estudiantes permanecen estables en el hospital local, con heridas superficiales. En tanto que otros dos fueron derivados a Rafaela.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que son tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Será derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad. Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el mismo hospital regional para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Por su parte, los equipos de Salud Mental de la provincia se encuentran trabajando en ambos efectores para brindar acompañamiento interdisciplinario tanto a las víctimas como a sus respectivos núcleos familiares. Esta asistencia técnica y emocional se desarrolla en forma conjunta con el despliegue interministerial del gobierno provincial en el territorio, garantizando el sostenimiento integral de los afectados mientras se aguarda la evolución clínica de los pacientes internados.

Armando Borsini, director del hospital de San Cristóbal, indicó que además varios alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que el fallecimiento se produjo en el lugar del hecho, información que fue confirmada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Leer más: Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Cómo fue el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar en la Escuela Normal Mariano Moreno, mientras los estudiantes se encontraban en el patio para el acto de izar la bandera.

En ese contexto, se escucharon los disparos que desataron una estampida generalizada. Alumnos escaparon como pudieron: algunos saltaron tapiales, otros treparon tejidos perimetrales y varios rompieron ventanas para huir del edificio.

“Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro, salté el tapial y me fui a la calle”, relató uno de los estudiantes, reflejando el clima de desesperación y miedo que atravesó a toda la comunidad educativa.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo el agresor logró ingresar el arma al establecimiento, reconstruir la secuencia del ataque y determinar el vínculo entre el atacante y las víctimas.

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