"Vimos gente que entra con lanchas y prende fuego"

Si bien cuando aparecieron los primeros incendios en la zona del complejo vial Rosario-Victoria, a principios de febrero, los bomberos señalaron a pescadores y acampantes como responsables de las quemas; el secretario de Protección Civil de la provincia, Gabriel Gasparutti, advirtió ayer que pudieron comprobar que los incendios son intencionales. "Ayer (por el lunes) hemos visto gente entrando con lanchas y prendiendo fuego pastizales", apuntó el funcionario y no dudó en afirmar que "la mayoría de los incendios fueron provocados".

Ayer, funcionarios de Santa Fe y Entre Ríos se reunieron con coordinadores del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. La atención se centró en "tres focos de baja magnitud que no generan afectación a las localidades santafesinas de la costa del Paraná". Pese a que durante gran parte de la mañana en la ciudad se respiró un aire espeso con olor a humo, el problema "no fue consecuencia de nuevos focos, sino de partículas en suspensión que persisten en el aire desde el fin de semana, ya que las características atmosféricas no permiten la dispersión del humo", describió Gasparutti. Se acordó que permanezca un avión de Manejo de Fuego y que Gendarmería refuerce los controles sobre la traza Rosario-Victoria.