Venta de alimentos en mal estado: el municipio recibe unas 30 denuncias por mes

Los agentes de control y del Instituto del Alimento llegaron el martes entrada la tarde a la carnicería de Pellegrini al 500 siguiendo el reclamo volcado por un vecino en la línea 147. Cuando arribaron, los fiscalizadores constataron que la mercadería puesta para la venta no estaba en condiciones para el consumo humano.

Según detalló la directora del Instituto del Alimento, Susana Dueñas, el trabajo de la repartición está centrado en la prevención y la capacitación de quienes trabajan con alimentos. No obstante, cuando se reciben denuncias sobre algún local, se envía un auditor a inspeccionar el lugar.

En el caso del comercio de avenida Pellegrini se encontró mercadería a la venta sin rótulos o con fecha vencida, productos a los que no se les podía seguir su trazabilidad (ya que no tenían información sobre cómo, dónde y cuando se habían procesado), incorrecto manejo de la mercadería, almacenada en exhibidoras sin temperatura acorde o en cámaras con correcto nivel de frío pero sin estar alojadas en forma adecuada.

Secuestran más de 100 kilos de alimentos en mal estado en una carnicería del centro de Rosario

En total, se encontraron en el lugar unos cien kilos de fillet de pollo, carne vacuna, pollos, hamburguesas de pollo, medallones, chorizos y chorizo colorado en mal estado. La mercadería fue decomisada y destruida. Un camión la llevó hasta el relleno sanitario para su tratamiento como residuos.

Según explicaron desde la Secretaría de Control, el local no fue clausurado ya que, habiendo eliminado la mercadería en mal estado, no existía otro riesgo. "Las clausuras preventivas se realizan cuando existen problemas edilicios o de otra índole que pueden resultar peligrosos, o cuando no hay forma de subsanar los problemas que existen. Pero en este caso, una vez secuestrado todo el material cárnico, el riesgo desaparece", señalaron.

Al local sí se le labró un acta de infracción que será juzgada por el Tribunal Municipal de Faltas. La sanción puede ir desde una multa económica hasta el cierre del comercio, según sus antecedentes.

Garantizar la salud

El Instituto del Alimento es el organismo encargado de habilitar y fiscalizar todo tipo de establecimientos donde se venda comida y capacitar al personal que intervenga en su elaboración, transporte o comercialización. Un universo tan amplio como la distancia que separa a una granjita de barrio y una fábrica de procesados que distribuye sus productos en todo el país, de un food truck hasta un salón de fiestas multitudinario.

Por poner algunos números, sólo en el sector gastronómico tienen a su cargo a unos 250 locales y otras 400 empresas con permiso para vender alimentos desde Ushuaia a La Quiaca (aquellas que tienen registro nacional).

En ese mundo, los inspectores del instituto hacen un promedio de entre 600 y 700 auditorías mensuales de rutina y otras 30 que se disparan después de denuncias de vecinos. Los números son dinámicos, advirtió la funcionaria, y suelen incrementarse en determinadas épocas del año, como el verano.

La mayoría de los reclamos llegan por falta de higiene, la venta de alimentos no rotulados o sin identificación, con la fecha de vencimiento pasada o por presencia de vectores. Aún así, afirmó Dueñas, el porcentaje de establecimientos que terminan con mercadería decomisada y sanciones "es mínimo".

Para la directora del Instituto, todas estas acciones tienen que apuntar a la prevención y a garantizar la salud de la población. "Más que poner multas, nos interesa trabajar para revertir los problemas, dando herramientas y capacitando a los dueños de los comercios", apuntó.

Cómo denunciar

Para informar irregularidades sobre alimentos, elaboradores o transporte de alimentos, los rosarinos pueden contactar al municipio de manera digital o telefónica.

Es un trámite sin costo y se puede hacer cualquier día de la semana, en cualquier horario.

Se puede realizar de manera digital a través de Rosario Responde, una aplicación diseñada por la Municipalidad de Rosario, a través de la cual los ciudadanos pueden reportar problemáticas del espacio público. Allí, deben ingresar en la temática "Alimentos".

Otra alternativa es llamar al 147.