Vecinos y la Municipalidad crearán mapas de riesgos para enfrentar el cambio climático

Habrá talleres en los distritos para que la gente lleve inquietudes y pueda informarse sobre el fenómeno que repercute en todo el mundo. Serán presenciales y no requieren inscripción previa

El concepto de cambio climático puede parece algo teórico y lejano, pero las acciones de mitigación y adaptación deben profundizarse y ponerse en práctica en cualquier parte del mundo lo antes posible. En Rosairo, la Municipalidad impartirá seis talleres en los centros de distrito para que los vecinos puedan tener un acercamiento al fenómeno que afecta a todo el planeta y, además, puedan elaborar, en conjunto, mapas de los riesgos climáticos que cada barrio experimenta. La idea es que para diciembre haya un primer resultado que dé indicios para comenzar a tomar medidas y que las eventuales consecuencias devenidas de la crisis climática no tome desprevenida a la población.

La convocatoria de la Municipalidad consta de seis talleres en cada uno de los Centros Municipales de Distrito , a los que puede asistir cualquier vecino o institución barrial y que no requieren inscripción previa . Se busca, principalmente, la participación ciudadana para que vecinos y organizaciones conozcan y evalúen el potencial de peligros climáticos sobre las vidas humanas y los ecosistemas en cada distrito, además de identificar "elementos que generan vulnerabilidad frente a esta problemática". Según contó a La Capital la subsecretaria de Cambio Climático, Pilar Bueno, este ida y vuelta en cada distrito permitirá trabajar en soluciones a nivel barrial.

"Estos talleres forman parte de un proyecto internacional con una red global (NAP Global Network) y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Estamos llevando adelante un mapa de riesgos múltiples para identificar políticas de adaptación para diversos fenómenos", explció Bueno, para agregar que en una primera instancia se pondrán en foco los "riesgos priotarios" a partir de las inquietudes de los vecinos. La premisa del municipio es generar una comunidad ambiental activa en el marco de una situación que se agrava año tras año y que el verano pasado dio una muestra de ello: en 20 años, la temperatura media anual de Rosario quebró su récord máximo en cuatro ocasiones.

Riesgos climáticos

La metodología para definir estrategias se basa en una "cadena de riesgos": "Estas acciones de mitigación y adaptación son distintas porque no se toman riesgos sueltos sino que se hace una identificación para construir mapas georreferenciados a nivel distrital que den herramientas adicionales para tener información precisa en cada barrio o distrito".

El proyecto para mapear estas cadenas de riesgos comenzó a mitad de año, recopilando información y haciendo una primera identificación de los principales riesgos climáticos de cada distrito (anegamientos y altas temperaturas, como ejemplos). La funcionaria estimó que tras las reuniones con vecinos, que conocerán las primeras recopilaciones de datos y aportarán más información, los resultados estarán en diciembre.

Sobre los encuentros, Bueno detalló: "Vamos a tener una presentación para el público general, que no tiene que ser especializado, sobre qué es el cambio climático. Va desde qué significa un riesgo climático a por qué y cómo nos enfrentamos a las cadenas de riesgos".

>> Leer más: Rosario se suma a otras 22 ciudades para mitigar el cambio climático

En el ida y vuelta con los vecinos, comentó la funcionaria, los equipos técnicos buscan conocer qué valoración y percepción social de las cadenas de riesgo tienen los vecinos y que reconzcan y piensen posibles soluciones que, en caso de no encontrarlas, se podrán dialogar con el municipio: "Vamos a buscar apoyar acciones e iniciativas que ya existan en los barrios. Seguramente, mucho ya estén desarrollando actividades propias, tanto individualmente como en conjunto, para poder hacer frente a los cambios. Y para quienes no tengan esas capacidades construidas, queremos ayudar y testear nuestro sistema de monitoreo para saber si las medidas previstas se adecúan a esos riesgos porque, si no, necesitamos ajustarlas".

Tras los primeros resultados, la idea es seguir construyendo el mapa de cadenas de riesgos. El cambio climático es dinámico y no hay una previsión a corto plazo de mejoramientos, sino todo lo contrario: la temperatura media global tiende a elevarse.

"La gente tiene la oportunidad de venir a los talleres a contar qué les pasa y que identifiquemos riesgos en conjunto, además de elaborar y fortalecer acciones. Es importante generar métodos de adaptación para que los fenómenos no nos agarren sin haber generado las medidas necesarias", concluyó.