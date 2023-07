Un joven barbero fue víctima de un robo pero buscó al ladrón, lo golpeó y recuperó sus pertenencias

El llamativo episodio se registró en la zona centro de la ciudad. "Fue un momento de locura. Me había robado algo que me había costado mucho trabajo comprar", señaló

Todo comenzó cuando el barbero fue a cortarle el pelo a un cliente. En ese momento notó que una de sus máquinas no estaba donde la había dejado. Inmediatamente fue a ver los registros de las cámaras de seguridad del local, y advirtió que un hombre había ingresado al local y había robado varias de sus pertenencias. La mayoría herramientas que utilizaba para trabajar.

"Lo salí a buscar porque presentía que me lo iba a cruzar. Y cuando lo vi, él ni se dio cuenta de quién era yo. Hasta me ofreció pañuelitos. Ahí lo tumbé y le saqué las pertenencias que me había robado", contó el barbero de 21 años, que es oriundo de San Genaro pero que hace un año y medio vive en la ciudad.