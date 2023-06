Tras las quejas de los vecinos, pierde fuerza la idea de convertir peatonal el Pasaje Alvarez

La iniciativa del oficialismo que busca priorizar el uso peatonal sobre arterias del centro generó un nuevo debate en torno al Pasaje Alvarez. El propio autor del proyecto, Fabrizio Fiatti, mantuvo un intenso encuentro con los vecinos del entorno quienes plantearon críticas y la negativa a alejar los autos de la zona. "No sería exacto una semipeatonalización sino priorizar el uso peatonal", puntualizó el edil de Creo. Para los vecinos, "peatonalizar el Pasaje es inviable debido a que hay estacionamiento separado para discapacitados, hay un geriátrico y también un consultorio que necesita el estacionamiento enfrente", remarcaron.

En diálogo con La Capital, Fiatti buscó precisiones. "No sería exacto una semipeatonalización sino priorizar el uso peatonal de la zona, como se está haciendo en calle San Martin o como es Sarmiento, en la zona de El Cairo o el Teatro El Círculo", puntualizó para dejar hacia adelante una definición en el lugar: "Lo de los boxes (en referencia a levantar el estacionamiento en el margen derecho del Pasaje Alvarez) dependerá de los estudios del área de Movilidad, y no necesariamente tienen que ser eliminaciones definitivas, pueden ser usos para eventos programados".

"En vez de pensar en la peatonalización, primero hay que levantar la estética y mantenerla", expresaron. En cuanto a la peatonalización del Pasaje Alvarez, este grupo de vecinos lo consideró "inviable", sobre todo por los lugares para estacionamiento de discapacitados, un geriátrico y una clínica en la zona. "No le da el radio de giro a los que tienen que ingresar al estacionamiento de los edificios", se quejaron para graficar si el nivel del suelo se equipara al de la plaza.

La ordenanza que pide estudios de factibilidad no proriza la peatonalización y plantea que antes del inicio de las obras se consulte a los vecinos. Si los análisis de Movilidad resultan desfavorables, quedará todo en foja cero. La iniciativa tomaba en cuenta un aspecto medular: la jerarquización y promoción cultural de la Biblioteca Argentina.

"Si siguen obstruyendo el ingreso de los autos a la zona será un calvario. Y si insisten con la idea de peatonalizar, todos nos vamos a ir. Será tierra de nadie como todos los lugares que se hacen peatonal. En vez de levantar una zona que funciona deberían intervenir en zonas muertas del centro como Maipú, Laprida, San Martín y Rioja. Y además quieren hacer una isla gastronómica en plaza Pringles, ¿con qué bares y servicios del entorno, si no hay?", cuestionó uno de los vecinos.

Fiatti, en tanto, aclaró. "Es un estudio de factibilidad para que el Ejecutivo intervenga en el área. Que esta prioridad peatón pueda servir para sacar la Biblioteca Argentina hacia afuera y no implica extender la presencia de la feria existente ni crear una nueva", dijo y adelantó que una vez que avancen los estudios, la idea es trabajar y reunirse con los vecinos.

En cuanto a la isla gastronómica y las ferias, remarcó que la idea es hacer "eventos programados cada cierto tiempo, coordinados con la Biblioteca y los comercios. No es con más ferias". En cuanto a la circulación vehicular por Pasaje Alvarez, indicó que la prohibición para el tránsito vehicular por allí, "es parte de lo que tiene que resolver el Ejecutivo. Se ha planteado que el pasaje descomprime el tránsito de la zona, por eso me llevé el planteo de los vecinos para trabajarlo", admitió y subrayó: "Este ida y vuelta con los vecinos es parte de lo que implica lo que votamos. Que se estudia la medida. No buscamos que sea una solución de escritorio".