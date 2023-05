"Tenemos que estar en la calle, no pueden seguir matando a nuestros chicos"

“Nadie tiene una receta ni una solución inmediatas. Las comunidades educativas somos víctimas de una situación que excede a las escuelas . Pero no podemos quedarnos encerrados y tampoco creemos en el camino de la militarización, que es el que se está tomando desde hace rato y, está demostrado, no es solución", insistió el dirigente gremial en relación al refuerzo de fuerzas federales que dispuso el gobierno nacional para pacificar la ciudad.

"Se necesita otro tipo de repuestas, a mediano y largo plazo; que el poder político controle a las fuerzas de seguridad, que tienen que estar en la calle. El poder narco es el responsable y no pueden seguir matando a nuestros pibes ”, señaló Casiello este jueves al programa " El primero de la mañana" , que se emite por LT8 , y enfatizó: "Hay mucho malestar, y eso afecta la actividad escolar que está muy restringida, sobre todo en zona norte".

Frente a esta situación, Amsafé Rosario convocó para el martes próximo, a las 11, a una concentración en Plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación , para reclamar medidas concretas y efectivas contra la violencia que afecta a la educación pública . Para que puedan participar de la manifestación el alumnado será desobligado, por lo tanto, no habrá clases en las escuelas públicas rosarinas.

"La situación es muy compleja y nadie piensa en una solución inmediata al problema ni mucho menos, entendemos que es así, que la escuela y las comunidades educativas somos víctimas de una situación que excede las escuelas, lo que nosotros decimos es que no podemos quedarnos encerrados con el miedo de cada uno en la casa, hay que visibilizar este reclamo y por eso lanzamos esta convocatoria", añadió Casiello.

"De ninguna manera pensamos que el camino a militarización no es la solución, al contrario es el camino que vienen tomando, cada vez hay más tropas en los barrios, y el problema no se solucionó", insistió el titular de Amsafé Rosario, y siguió: "Lo dijimos desde el comienzo, cuando fue el asesinato de Maxi Jerez y se produjo el noveno despliegue de tropas federales y no trajo ninguna solución. Hacen falta otro tipo de respuestas que son a mediano y largo plazo".

"El poder político tiene que controlar a las fuerzas de seguridad, eso es lo que no está pasando, las complicidades de la policía con grupos narcos e incluso de sectores de la política son el fondo del problema, hay que denunciarlo, hay que estar en la calle, por eso la convocatoria del martes", destacó Casiello, y concluyó: "No pueden seguir matando a nuestro chicos".