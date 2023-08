Subió un 4,5% el precio de los combustibles en las estaciones rosarinas

Por lo pronto YPF no aumentó sus precios, aunque se espera que lo haga en las próximas horas. En la Shell , la nafta súper llegó a 271 pesos, la premium a 334 pesos, el gasoil alcanzó los 300 pesos y el premium los 363 pesos.

Por último, en Axion el litro de nafta súper alcanzó los 264 pesos, 331 la premium, 300 el gasoil y 358 el premium.

>> Leer más: Combustibles: estacioneros advierten por la crisis una migración de premium a súper

Sector en crisis

Sobre la situación de las estaciones, Estévez insistió con que "la actividad viene con una rentabilidad en caída cada vez mayor". Explicó: "Los aumentos otorgados por el gobierno nacional y las petroleras son siempre muy por debajo de la inflación".

En esa línea, el presidente de Cesgar recordó que las estaciones de servicio "no son formadoras de precios ya que no participan en la mesa donde se establecen los mismos". "Los directivos de las entidades que representamos al sector tanto a nivel local (Cesgar) como provincial (FAENI) y Nacional (CECHA) nos cansamos de solicitar reuniones con la Secretaria de Energía de la Nación y las petroleras para ser invitados a la mesa de negociaciones pero al día de hoy no nos han dado esa posibilidad", sostuvo.

Respecto a la caída de las ventas de combustibles, el referente de los estacioneros fue contundente: "El sector está en crisis". Según precisó, una estación, en promedio, para cubrir todos sus costos necesita vender 300 mil litros por mes. Al respecto, sentenció: "Hoy hay muchas que no llegan a cubrir su punto de equilibrio y lamentablemente corren riesgo de subsistencia".

Y agregó: "Las estaciones son el último eslabón de la cadena y deben afrontar todos los costos fijos de un negocio con incrementos al ritmo de la inflación, sueldos e impuestos por ejemplo, y su principal producto, que es el combustible, aumenta muy por debajo de la inflación". Por último, no dudó en asegurar que este aumento, "como todos", va a repercutir en el bolsillo de la gente.