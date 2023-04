Sin teléfono ni internet, una escuela especial no dio clases porque le robaron el medidor de agua

"Trabajar en estas condiciones es prácticamente imposible. Ayer no tuvieron clases porque no hay agu a. Hoy van a tener pero porque lo vamos a arreglar nosotros, porque Aguas tampoco vino. Es como remar en dulce de leche", se quejó la docente.

"Para nuestros chicos la continuidad es fundamental. Y para muchos de ellos perder muchos días de clases implica retroceder varios pasos. La continuidad y lo sistemático para ellos es vital. Y esta situación no los favorece. A eso hay que sumarle que si muchos chicos no comen o no toman la leche acá, no lo hacen", explicó a El Tres.