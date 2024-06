Se hizo en la calle, no dentro del shopping: un operativo impidió la "juntada pilchera"

Los adolescentes no pudieron ingresar al shopping Alto Rosario sin un mayor. La policía dispersó a quienes se quedaban en la puerta. Hubo incidentes

La decisión tomada por Alto Rosario fue prohibir la entrada a los menores que no estuviesen acompañados por un familiar mayor de edad. Con una gran cantidad de agentes de seguridad en las distintas entradas, se les impidió el paso a todos los adolescentes que se acercaron tanto para intercambiar "pilchas" y a quienes simplemente se juntaron para ir al cine o tomar un café.

En la entrada de calle Junín, varios grupos de jóvenes hicieron pequeñas rondas indignados. Algunos no entendían por qué no se los dejó entrar, otros ya habían escuchado algo. Lo cierto es que tras rebotar en la puerta del shopping, la mayoría sacó sus celulares y llamó a algún familiar para que fueran a buscarlos. Muchos no se resignaron tan fácilmente e intentaron ingresar por otras entradas, algunos quisieron convencer a los guardias para que los dejaran pasar.