Rosario se suma a la Marcha Mundial de la Marihuana y pide una nueva ley de drogas

"La regulación del cannabis en Uruguay le sacó u$s 20 millones anuales al narco"

La joven precisó que del 2011 al 2021 del total de causas iniciadas por estupefacientes en Rosario, el 59% fueron por tenencia para consumo personal. "Estamos dilapidando fondos públicos en perseguir a personas usuarias de drogas", sentenció y mencionó además que muchas veces estas personas son estigmatizadas y vulneradas por las fuerzas de seguridad.

"Del total de causas iniciadas el 87% de los procedimientos fueron iniciados en tareas de prevención de la fuerza de seguridad. Así que tampoco hay investigación, sino que la policía que está patrullando por la calle y encuentra una persona consumiendo cannabis y la demora, le hace una requisa, la detiene. Incluso a personas que son usuarias de Reprocann (Registro Nacional del Programa de Cannabis) les han abierto un acta", agregó.

Este año volverán a las calles para reclamar la derogación de la ley de drogas 26.737 y la creación de una nueva ley que "tenga un carácter más humano, se base en la evidencia disponible y esté acorde a los acuerdos internacionales". "La ONU, por ejemplo, ya no habla de un mundo sin drogas, sino de un mundo sin abuso de drogas. Reconoce que hay personas usuarias que no son enfermas ni delincuentas, que ser un usuario de droga no implica tener un consumo problemático y que, en todo caso, ese consumo problemático tiene que pasar por el ámbito de la salud y de ninguna manera por el ámbito de la seguridad", ejemplificó Moyano Eleonori.

Por su parte, Silvia Inchaurraga, doctora en psicología y máster en drogadependencias , investigadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario y secretaria de Arda (Asociación de Reducción de Daños de Argentina) aseguró en diálogo con este diario que no sólo es urgente el debate sobre el consumo de marihuana, ya sea medicinal o recreativa, sino sobre todas las drogas. En esa línea, también subrayó la necesidad de reformar "la ley de drogas". "No podemos festejar ningún avance de la legislación en marihuana medicinal mientras esa legislación esté vigente. Hay que modificar la ley 23.737 y despenalizar la tenencia para consumo personal de todas las drogas", indicó.

Para la especialista, lo más urgente es debatir las políticas públicas en materias de drogas. "A partir de eso podemos instalar el tema del consumo de marihuana en otra agenda, en una agenda de salud pública, en una agenda de Derechos Humanos y dejamos fundamentalmente de legitimar esta parodia donde pareciera que se avanza pero en realidad se retrocede", criticó. En esa línea, argumentó: "Si un usuario recreativo tiene que disfrazarse o camuflarse de usuario medicinal hemos retrocedido en el abordaje de las políticas públicas de la marihuana. Si pensamos que con la existencia del Reprocann, de los registros de cultivadores y de usuarios medicinales de marihuana estamos resolviendo los daños y los problemas de la criminalización estamos equivocados".

En Rosario, la convocatoria reúne a la ciudadanía en un marco de respeto y disfrute para toda la familia, contando con ferias y espectáculos culturales que hacen de esta marcha un encuentro ciudadano de gran concurrencia.