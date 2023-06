Rosario se planta contra la violencia: jornada de paro y movilización

“No nos vamos a salvar solos. No somos solamente los gremios o los movimientos sociales. Es la sociedad en su conjunto la que está harta de padecer la inseguridad. Debemos salir a la calle porque no se encuentran respuestas de parte de quienes deben cuidarnos”, aseguró Edgardo Arrieta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dragado y Balizamiento. Arrieta asumió el rol de vocero del plenario de delegados de distintos gremios que se reunió el viernes pasado en el Camping del Sindicato de Recolectores de Residuos para confirmar y ajustar detalles del paro general que convocaron para este jueves en Rosario.

Los docentes. Es decir, que no habrá clases en las escuelas rosarinas . Amsafé y Sadop Rosario anunciaron ya el viernes pasado que adherían a la protesta. Si alguien tenía dudas, Ctera convocó además para este mismo jueves a un paro nacional docente por la represión en Jujuy , por lo cual es una doble jornada de protesta. Tampoco habrá clases en las universidades o colegios que dependen de la UNR ya que Coad también se suma y tampoco en la UTN porque Fatgut informó que se pliega a la medida de fuerza.

También se suman al reclamo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Encabezarán una "caravana por la salud y la educación" y se suman al pedido de "basta de balaceras, de violencia y políticas de ajuste". En la misma línea, adhiere el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación).

#22J PARO Nacional Y MOVILIZACIÓN contra la represión de Morales y en rechazo a la reforma constitucional en Jujuy.

8hs. Caravana desde el Samco de San Lorenzo hasta plaza San Martin.

9y30hs.Concentramos en Rosario Pellegrini y Balcarce para marchar a Plaza San Martín

Además, no habrá servicio de taxis en la ciudad. Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis, confirmó la participación de Catiltar y resaltó: "Tenemos que involucrarnos como sociedad".

Por su parte, Corriente Clasista y Combativa anticipó que se manifestará de 9:30 a 11:30 en algunas esquinas de la ciudad: la zona del Distrito Oeste, frente a Villa Banana, en Presidente Perón y Circunvalación, España y Circunvalación, Acceso Sur y Uriburu. Habrá cortes de tránsito total.

Tal y como estaba previsto, se plegarán al paro contra la violencia: Luz y Fuerza, Judiciales, Portuarios, Camioneros (alineados con Hugo y Pablo Moyano), Recolectores de Residuos, Correo y de Transportes, entre otros. Entre las instituciones que adhieren al reclamo también se mencionó a la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) y al Centro de Almaceneros. Los bancarios definían en el transcurso de este miércoles su participación.

En tanto, el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) anunció que estará en la movilización a la Plaza San Martín.

Jueves 22 MARCHAMOS CONTRA LA VIOLENCIA



Ni quietud ni indiferencia.

Movilización en Unidad.

Todxs estamos en peligro



Concentramos Oroño y Pellegrini

Movilizamos a plaza San Martin

10:00 hs. pic.twitter.com/elzyet6l6Q — Sindicato de Prensa Rosario (@spr_prensa) June 17, 2023

Pronunciamiento del MOVIMIENTO SINDICAL ROSARINO 20 DE JUNIO: Que la Bandera contra la inseguridad sea la paz,...

En cuanto a los colectivos, UTA no paró pero sí por el conflicto del transporte público, que lleva varias semanas. Desde la medianoche hay una huelga en varias ciudades del país y se extenderá por 48 horas.

Siguiendo con el transporte, desde el Sindicato de Peones de Taxis aclararon que ellos adhieren y concurrirán a la marcha y movilización, pero que no pararán.

Así se lo dijo Horacio Yannotti, secretario General del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, quien recalcó que ellos no van a parar. "Nosotros estamos agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), que no ha decretado un paro, pero si somos conscientes de la inseguridad que está viviendo toda la región, y especialmente, la ciudad. Por ende, vamos a participar de la concentración y la marcha, pero no vamos a parar".

En esa misma línea se inscribe la posición de la Federación Gremial de Comercio e Industria, que "adhiere a las consignas al reclamo de pacificación y reducción de la violencia en Rosario", pero no comparte la metodología de "cortes de calles y vías de circulación".

"Nuestros asociados, empresarios y comerciantes de la región de Rosario también sufren las consecuencias del aumento del delito, al igual que sus trabajadores y la sociedad toda", afirman en un comunicado.

En ese sentido, repudian "la violencia" y han reclamado "por acciones contundentes" a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, cada vez que han tenido oportunidad, "individualmente o a través de mesas como la Multisectorial por la Paz".

Sin embargo, y más allá de compartir el espíritu del reclamo, afirman que no pueden "compartir las acciones de corte de calles y vías de circulación, dado que este tipo de medidas contribuyen a convulsionar e intranquilizar a la población. Si consideramos que la pobreza y desigualdad se encuentran entre las razones profundas del aumento del narcotráfico, la criminalidad y la violencia. Debemos reforzar aquellas acciones que nos lleven a tener cada vez más y mejor trabajo en nuestra región".

Por último, reiteran el "compromiso para que, contribuyendo al diálogo social y a partir del trabajo mancomunado, podamos arribar a consensos que logren reducir la violencia y la inseguridad en nuestra Región".

En declaraciones a la prensa, Arrieta hizo un balance del plenario que sesionó en las instalaciones de Recolectores el viernes pasado. “Hoy se hizo una reunión multisectorial muy importante donde se definió la modalidad de la medida de protesta. Vamos a marchar hasta Gobernación, que es el lugar donde están quienes deberían garantizar la libertad de circular sin temor. Allí vamos a expresar esta situación con la lectura de un documento que cuenta con la adhesión masiva de todos los gremios. La idea es invitar a toda la sociedad porque tenemos que salir todos a reclamar en forma mancomunada”, afirmó Arrieta.

El dirigente, en representación del resto, dijo que “de la inseguridad no se salva nadie solo. No somos solamente los gremios o los movimientos sociales los afectados por este flagelo. Es la sociedad en su conjunto la que está harta de padecer la inseguridad. Debemos salir a la calle porque no se encuentran respuestas de parte de quienes deben cuidarnos. Sólo nos dan reuniones con promesas que jamás se cumplen. El responsable de toda esta situación es el gobierno de la provincia.”.

"La convocatoria es para todos los gremios. Cada institución adoptará la modalidad que pueda. Algunas están en discusión paritaria y no pueden parar, pero el apoyo a esta medida de protesta es multitudinario, tanto de estatales como privados", agregó Arrieta.