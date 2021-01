Rosario recuerda los cien años de la huelga obrera de La Forestal

Y en el epicentro de la lucha y la tragedia, en el Villa Guillermina, serán los actos centrales, con la presencia de la gente del lugar, historiadores y el acompañamiento del gobernador de la provincia Omar Perotti, funcionarios y también el diputado provincial y periodista, Carlos Del Frade.

A las 10.30 habrá un conversatorio virtual con Felipe Pigna y a las 11 el anuncio de la Creación del Parque de la Memoria y la Identidad de los Pueblos Forestales y un homenaje a Teófilo Lafuente, el primer secretario general del Sindicato del Tanino.

Memoria de lucha y represión

El diputado provincial Carlos Del Frade, quien escribió junto a Oscar Ainsuain el libro "La Forestal, explotación y saqueo. Una historia que continúa" señala al 29 de enero de hace 100 años en el norte santafesino como la fecha de la "feroz represión protagonizada por el aparato parapolicial organizado por la empresa y con la complicidad del gobierno santafesino y que se cobró medio millar de vidas y decenas y decenas de personas torturadas en esa región cercana al Chaco".

Del Frade apunta que Lafuente, el gremialista al que se homenajeará hoy, fue "salvajemente castigado en prisión" por orden de una empresa que no sólo devastó ecológica y socialmente la región sino que generó un "negocio multimillonario de La Forestal en complicidad con el estado inglés".

“El 8 de enero de 1921, argumentando disminución de las ventas, La Forestal ordenó cerrar las fábricas de tanino de La Gallareta y Santa Felicia dejando sin trabajo a 650 personas, en tanto el 10 de ese mes ante la negativa de la empresa de otorgar el aumento pactado, 300 hacheros abandonaron los obrajes de Garabato e Intiyaco. En el dominio extranjero los despidos en tres días superaron los dos mil trabajadores que no tenían perspectivas de acceder a otras actividades como por ejemplo la agricultura o la ganadería", asegura Del Frade.

El diputado dice que se estaba en presencia de un lockout patronal que pretendía generar el caos social quitando sustento a cualquier medida de fuerza y los obreros respondieron de inmediato ocupando la fábrica de Villa Ana y cercando la de Villa Guillermina.

"A los pocos días el Sindicato de Obreros del Tanino llamó a una huelga general en la totalidad del latifundio, consiguiendo la rápida adhesión de los combativos trabajadores ferroviarios”, escribió el investigador Ainsuain en el libro que publicaron juntos.

La miseria obrera y la riqueza de La Forestal

“Comenzaba a desatarse un conflicto de intereses entre la necesidad de trabajar de los obreros y la negativa de la Compañía de proporcionar empleo, un conflicto entre la miseria de miles de trabajadores y la riqueza de La Forestal. Un conflicto que generó temores en todos los actores que, a la vez y a su manera, confiaban en sus propias fuerzas: unos apostaban a la solidaridad de clase y su capacidad para pelear basada en la dura práctica cotidiana de trabajo en los quebrachales; en tanto los otros confiaban en el poder de los winchesters y máuseres que estaban en manos de fuerzas represivas privatizadas y legales. Existían temores mutuos pero sin dudas se trataba de una pelea desigual entre obreros explotados y un enemigo excesivamente poderoso, La Forestal”.

Del Frade señala que "todo hacía presumir que con el cierre de fábricas y el posterior inicio de la huelga se desataría un conflicto de magnitud" con la extrema violencia de la Gendarmería Volante y la policía privada. Y así fue. Por eso Del Frade apela a no perder la memoria para "mirar críticamente el presente" que tiene a "los cinco departamentos del norte santafesino con el mayor número de necesidades básicas insatisfechas y los índices más elevados de analfabetismo en la provincia".

Para él, el saldo de aquella historia está perenne. "Hubo un delito económico de lesa humanidad, la definición contemporánea del ecocidio, un modelo de producción que sigue dañando y perpetuándose en el tiempo, cuatro millones de ejemplares de quebrachos, únicos en el mundo, talados durante los ochenta años de explotación irracional que produjo La Forestal hasta el cierre de su último ingenio en la localidad de La Gallareta en 1964. Es necesaria la memoria para aprender a querer lo cercano: porque si no se conoce lo cercano, no se lo quiere y, por lo tanto, no se lo defiende".