Robos y vandalismo en el centro rosarino: "La noche está muy desguarnecida en esa zona"

El dirigente del Casco Histórico comentó luego que "el problema es que cuando se complica la situación en los barrios por la violencia llevan los policías para allá. Es la teoría de la frazada corta. Hay recursos mal distribuidos y eso merece un replanteo de la situación".

Acosta dijo entender que hay un gobierno saliente (el de Omar Perotti) y otro entrante (el de Maximiliano Pullaro) "pero nosotros las gestiones las hacemos con el gobierno que está ejerciendo. Entendemos el tema de la transición pero no podemos permitirnos como sociedad tener zonas grises en materia de seguridad".

Acosta también fue consultado sobre la posibilidad de que se concrete una iniciativa de sectores hoteleros y gastronómicos de Rosario para que las actividades de Leda Bergonzi -la mujer a quien le atribuyen dones sanadores- se realicen los sábados para potenciar el turismo. Allí, se mostró contundente: "Creo que es una propuesta desafortunada. No podemos hacer de Rosario la capital nacional del dolor. Me parece que hay que replantear ese tema, no podemos meternos en una cuestión sensible como es el hecho de que un montón de familias enteras vengan a pedir por un familiar enfermo de cáncer o con una discapacidad y pensar que son turistas. Me parece que fue una propuesta desacertada".