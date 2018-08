Por qué Franco quedó colgado en el balcón del edificio de avenida Pellegrini al 1300

Las imágenes cortan la respiración. Un nene colgando de un balcón, con dos hombres que intentan sostenerlo para que no caiga al vacío, y después, cuando la tragedia parecía inevitable, otro hombre salta de balcón en balcón hasta llegar y rescatar al pequeño. Todo pasa en segundos, que parecen años y que llenan de angustia a las miles de personas que viralizaron el video.

Sucedió ayer por la tarde, en un edificio ubicado en Pellegrini al 1300. El desenlace de la situación alivia los nervios, pero deja flotando la duda: ¿qué pasó?, ¿cómo fue que ese chico, que a la distancia luce desnudo, quedó al borde de la muerte? Es difícil imaginar cómo fue a parar a ese lugar y mucho más de dónde salió el coraje de su salvador providencial.

>> Leer más: Dramático rescate de un nene de 8 años que quedó colgado de un edificio





"A Franco se lo ve desnudo en el video porque tiene un retraso madurativo y se había hecho un poquito de pis encima y mi cuñado le sacó la ropa para darle una ducha", contó Sebastián, el papá del pequeño en cuestión, sin poder oculta la emoción de saber que podría haber ocurrido lo peor y que, gracias a un acto de valentía de un vecino, la historia tuvo un fina feliz.

"En el transcurso en que le prepara la ducha, mi cuñado tiene necesidad de ir al baño", siguió con el relató Sebastián, y explicó: "Ese balcón que se ve en el video siempre está con las persianas bajas y tiene un cerrojo a una altura como para que Franco no la alcance, pero se ve que los estímulos que recibe en terapia adquirió la habilidad de hacerlo, nos enteramos ayer..."

nene 8 años



"Esa persiana está siempre baja y él juega adentro, cuando sale lo hace con la supervisión de alguno de nosotros", indicó Sebastián, y añadió: "Esta vez acercó una silla, corrió el pasador, levantó la persiana y salió a jugar con una pelota de goma, de esas que rebotan mucho, que se le fue a la avenida. Un hombre la agarró y le dijo que se quedara tranquilo que bajara a buscarla".

El padre del pequeño contó que el retraso madurativo que tiene Franco hace que entienda lo que se le dice en forma "literal". "No entiende como nosotros que bajar es en un ascensor o una escalera, calculo que en su razonamiento debe haber pensado 'si puedo subir por esta baranda, puedo bajar también hasta llegar al piso' y fue lo que hizo", relató.

"Cuando me di cuenta lo que pasaba y veo a Franco colgando, le avisé a mi señora que cuidara los nenes míos, que son chiquitos, y me mandé, ni lo pensé"

"Así fue como Franco bajó hasta que los piecitos le quedaron en el aire y empezó a gritar", continuó Sebastián, y agregó. "El vecino de abajo, que escuchó los gritos, reaccionó rápidamente, se subió a un banco y le sostuvo los pies, mientras mi otro nene de ocho años, que vio lo que pasaba, llamó a mi cuñado, que estaba en el baño. Salió y atinó a agarrarlo de las manos".

Ese es precisamente el momento que registra el video que se viralizó hoy en las redes sociales. Se puede ver como dos hombres, uno desde el balcón del octavo piso del edificio sostiene con gran esfuerzo al niño por los brazos y el otro, subido a un banco, se estira, corriendo peligro de caer al vacío, para sostener las piernas desde abajo. La situación es desesperante.

Ahí es cuando desde la izquierda de la imagen se ve como un tercer hombre salta de balcón en balcón y llega hasta donde está Franco descolgado al vacío. Actúa como si supiera exactamente lo que tiene que hacer, toma al niño de los brazos y lo alza por encima de la baranda y lo abraza contra su pecho. Todos, los testigos de la acción, y los que vieron el video respiran aliviados.

El héroe inesperado se llama Pablo, vive en un edificio lindero con el de la familia de Franco y sufre de vértigo, así y todo, "sin pensar", como el mismo admitió, tomó la decisión de salir en ayuda del pequeño.

"Es un ángel", se emocionó Sebastián, y siguió: "Vino desde el otro ala del edificio, arriesgando su propia vida, y salvó la vida de mi hijo".

rescate02.jpeg Pablo Grana, el héroe inesperado que logró rescatar a Franco.



Pablo contó la historia como la vivió, simplemente. "A mí lo que me alerta es que se escucha mucho griterío, gritos desgarradores, ni me imaginé cuando salí que sucedía lo que estaba pasando. Cuando me di cuenta lo que pasaba y veo a Franco colgando, le avisé a mi señora que cuidara los nenes míos, que son chiquitos, y me mandé, ni lo pensé", se explayó.

"Yo estoy en un octavo piso y tuve que pasar todos los balcones del medio, porque ellos están en otra torre y sí le tengo miedo a las alturas, no me acercó a la baranda del balcón, pero en ese momento ni lo pensé, vi lo que pasaba y me mandé", contó Pablo, al recordar ese momento, y confesó: "Me repetía mil veces, no mirés para abajo".

"Lo hice porque vi que no tenían forma de sacarlo al nene, como lo estaban sujetando no iban a aguantar, para poder levantarlo necesitaban a alquien más", continuó Pablo, y concluyó: "Ahora que sabemos que salió todo bien, siento mucha emoción, un gran alivio también. Me gustaría que de esta historia quedara como mensaje que nos ayudemos, que vale la pena".