El Monitor Público de Vacunación muestra que en el caso de Santa Fe restan aún aplicar 217 mil vacunas de las 1.157.500 recibidas; en tanto, CABA recibió a la misma fecha 1.282.309 dosis y le restan colocar 113.800 dosis, un número que en Córdoba es de 170.200 dosis de un total de 1.200.000 _números totales sin discriminar primero y segundo componente_.

Con esos números el gobernador, en declaraciones radiales en la capital provincial, no solo defendió el ritmo que lleva la provincia, que "no se extiende en más de 4 o 5 días entre la recepción y la aplicación", sino que además destacó que ya se inmunizaron todos los equipos de salud públicos y privados _"con una definición amplia de ese término", aclaró_, los docentes, los policías e incluso unos mil bomberos que cumplen funciones vinculadas a la salud. "No todas las provincias pueden decir lo mismo", aclaró.

vacunacion.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Por eso además en la comparaciones, además, recalcó la extensión de la provincia y señaló que CABA, al lado de Santa Fe, "es una maceta", dijo sin medias tintas.

“Es más fácil vacunar en lugares chicos, donde la logística es más fácil y no tener que distribuir en los más de 260 vacunatorios que tiene Santa Fe en su territorio", explicó.

El mandatario destacó que la provincia nunca estuvo por debajo del 80 por ciento de aplicación de las dosis ya recibidas, sino que además indicó que por estas horas se completan los esquemas de los mayores de 60 años y se alcanza a la inoculación del 62 por ciento de la población objetivo.

Sobre cómo sigue ya campaña, anticipó que son 140 mil las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades que comenzarán a recibir la primera dosis en los próximos días e incluso estimó que ese proceso estaría terminado en diez días.

"Lógicamente después vendrá el turno de los menores de 60 que no tienen comorbilidades", acotó.

Con decisión y plata

Sobre la compra de vacunas por parte de la provincia, valoró la aprobación en la Legislatura de la normativa que le permite avanzar en ese sentido porque es "oportuno porque da tranquilidad", pero destacó que las gestiones ya tienen meses porque Santa Fe "tiene la decisión y la plata para comprar las vacunas".

Sin embargo, dejó en claro que las tramitaciones para avanzar no son tan fáciles, incluso teniendo los organismos inscriptos para hacer las importaciones, como ya se hizo con otros insumos.

“Tenemos que tener en claro que no existen vacunas para traer inmediatamente aunque uno vaya con la plata en la mano", señaló e incluso recordó que muchos laboratorios antes de cualquier negociación deben cumplir con los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional. De hecho, la Nación tiene firmados acuerdos por más de 65 millones de vacunas de las cuales apenas llegaron unos 17 millones, recordó.

A eso sumó la tarea de "detectar los laboratorios que tengan procesos de validación hechos en la ANMAT, que garanticen calidad de origen y trazabilidad", así y todo, insistió en que la decisión "está tomada" y anticipó que información de las gestiones hechas hasta el momento se "compartirá" con todos los bloques en la Legislatura.