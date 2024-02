Paro de empleados municipales: cómo afecta a los servicios en Rosario

El secretario general del gremio, Antonio Ratner , aseguró que la negociación paritaria está "estancada" mientras que la inflación sigue su ritmo . "Se ve que el municipio se alineó con el gobierno provincial y está esperando no sabemos qué para hacer una propuesta”, cuestionó .

“Ya se pasó el mes de enero y no tenemos una respuesta”, insistió Ratner, y añadió: "Se ve que hasta que la provincia no hagan una propuesta a sus trabajadores, la Municipalidad no nos puede hacer una propuesta a nosotros".