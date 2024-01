Paro general: taxistas supeditan el servicio "a la necesidad de llevar dinero a la casa"

taxx.jpg Marcelo Bustamante

“Estamos atravesando una situación muy pero muy complicada, no vista en mucho tiempo, si el taxista no sale no lleva plata a la casa”, recalcó Díaz en declaraciones a LT8. Aunque expresó dudas sobre el movimiento de pasajeros en una jornada con una dinámica particular supeditada al paro. “Por lo que veo, hay actividad, gente en la calle y comercios que abren, hay que ver qué sucede después de las siete de la tarde”.

Mantenimiento

Consultado sobre la realidad del sector, Díaz contó que es “súper complicada", y explicó: "Este último aumento del 40% fue un ajuste de emergencia para salir del paso. La tarifa está desfasada un 100%. Los números no dan, cada vez hay menos choferes. Es difícil mantener hoy en día una unidad, aunque se trabaje 13 horas durante todo el día”.

Según el dirigente, el costo de mantenimiento del vehículo representa la mayor dificultad. “El seguro está arriba de $70 mil, y un cambio de bujías $90 mil. Nunca vi una cosa igual, y lo mismo con un cambio de aceite. Son mantenimientos periódicos que, si se proyectan, se terminan gastando $300 mil para mantener el auto durante un mes. Si a eso se suma combustible a razón de $150 mil y patente, con el poco trabajo, la situación es cada vez más difícil”.

Taxis rotos y en caución

De acuerdo a lo observado por Catiltar, en ese contexto cada vez son más los taxistas que acuden a la entidad a pedir ayuda. “Cada vez hay más autos en los talleres, o cuyos titulares cuando se le rompe o pierden un chofer, ponen la chapa en caución, eso se está notando. Hay muchos taxistas que vienen a la cámara desesperados a decirnos que no pueden seguir trabajando”.

De acuerdo a datos no oficiales, según Catiltar, serían unas 200 las chapas en caución, y un número indeterminado de taxis que están parados en los talleres con la imposibilidad de hacer frente a los costos de reparación. “Si hoy se rompe el aire acondicionado tiene un costo de un millón de pesos”, graficó. Y se preguntó: ¿de donde vamos a sacar un millón de pesos si estamos haciendo recaudaciones diarias en 12 horas de trabajo de entre 25 y 30 mil pesos, es inviable”.

Más controles

Finalmente, y respecto a la posibilidad de actualización de la tarifa, desde Catiltar solicitaron que las autoridades del Ejecutivo municipal “hagan mayores controles de las aplicaciones ilegales (de traslado de personas). Esa es la problemática mayor que tenemos. Subir la tarifa de taxis hoy en día no tiene sentido porque la gente no tiene plata para pagarla”.

En la última sesión del Concejo Municipal de diciembre 18 de diciembre, se aprobó, por unanimidad, el aumento de la tarifa del servicio de taxis, que rige desde el 10 de enero, que rondó el 40 por ciento. Pero los números de los taxistas, según denuncian una de las cámaras de titulares, sigue en rojo.

En este momento, la bajada de bandera de la tarifa diurna tiene un costo de 918 pesos y 43 pesos la ficha y el minuto de espera; la tarifa nocturna en 1.073 pesos la bajada de bandera y 49 pesos la ficha y el minuto de espera; domingos y feriados, 1.176 pesos la bajada de bandera y 49 pesos la ficha y el minuto de espera y nocturna viernes, sábados y vísperas de feriados, 1.176 pesos y 49 pesos la ficha y el minuto de espero.