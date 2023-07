Javkin: "Voy a convencer a cada rosarino para construir una Rosario hacia adelante"

Tras la euforia de los festejos por haber ganado la interna, el intendente Pablo Javkin dijo que de acá en adelante "no debe cambiar Rosario, sino la provincia y el país".

El intendente Pablo Javkin se mostró optimista este lunes de conquistar nuevamente el voto de los rosarinos en las elecciones generales de septiembre próximo y lograr un segundo mandato al frente del Palacio de los Leones - se impuso en las Paso sobre Miguel Tessandori - y destacó que saldrá "a convencer a cada rosarino y rosarina para construir una ciudad hacia adelante". El titular del Ejecutivo también destacó que "lo que hay que atender es que acá no debe cambiar Rosario, sino la provincia y el país" .

Javkin: "No hay expresión más contundente que lo que la gente diga hoy"

Hoy, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Javkin hizo una serie de agradecimientos a todos quienes acompañaron su gestión "porque esta gestión no fue normal, nos tocaron cosas muy fuertes ". En ese sentido, recalcó que "l a primera mitad de la gestión fue cuidar a la gente debido a la pandemia . Y la segunda parte sí fue gestionar, empezar a sembrar los brotes que ahora se pueden ver ".

Tessandori salió segundo en la interna. Consultado sobre si consideraba que los votos de su oponente en la interna fluirán directamente hacia su candidatura, Javkin dijo que "nadie es dueño de los votos de nadie", y añadió: "Felicito a cada uno de los candidatos y vamos a escuchar sus aportes. Pero cada elección es algo nuevo".

Para Javkin, hay una necesidad de "hablar con cada rosarina y rosarino, salir a convencer, con humildad y voluntad de construir una ciudad hacia adelante. Pero acá se tiene que entender que no tiene que cambiar la ciudad, tienen que cambiar la provincia y el país. Y ayer hubo un resultado muy contundente. Hay que entender que hay que ganarse el voto. Yo no me siento dueño ni de mis votos, La de septiembre es una nueva elección para volver a ser la opción más votada en la ciudad y poder gobernar cuatro años más".

Cuando se le recordó los dichos de quien será su único adversario en la carrera hacia la intendencia, Juan Monteverde, quien dijo que ahora la opción es "continuidad o cambio", Javkin que la diferencia con ese planteo es que "muchos creen que Rosario tienen que alinearse con lo que estamos viendo hoy en la provincia y el país. Creo que Rosario tiene que empujar un cambio en ambos frentes. Los problemas graves que tiene la ciudad no los generamos los rosarinos. Si algo quedó en claro ayer es que la gente de esta ciudad vota con mucho criterio. Y la gente nos reconoció y vamos a seguir yendo para adelante".