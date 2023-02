Javkin desafió al ministro de Seguridad: "Que venga a vivir a Rosario"

El intendente expresó su indignación por el ataque a tiros contra el centro distrital ubicado en Francia y Acevedo. "La policía ya no está en la ciudad", disparó.

El intendente Pablo Javkin expresó este miércoles su enojo con las autoridades provinciales tras el ataque a balazos contra el Distrito Municipal Sudoeste . Dijo “basta”, y lee pidió al ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi , “que hable” y que “venga a vivir a Rosario, no hay un problema más grave en la provincia” . Además, afirmó que la policía “no responde” a las autoridades políticas de Santa Fe .

En un breve contacto con el periodismo frente al Centro de Distrito Sudoeste, el intendente afirmó: “Hay cosas que no hace falta explicar. Por ejemplo, que el cartel aparezca cuatro horas después cuando durante toda la mañana no contábamos con ninguna amenaza. Ahora apareció el mensaje, varias horas después. Se encontraron casquillos de balas pero no el cartel que es cien veces más grande que un casquillo”.