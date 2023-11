Nuevo Alberdi: refuerzan la búsqueda del puma que atacó a un perro y aún deambula por la zona

En diálogo con La Capital , el policía dijo: "Se ha ampliado la zona de rastrillaje pero creemos que no debe haber ido muy lejos. Estamos revisando algunos campos de la zona donde hay ovejas para evitar algún tipo de inconvenientes".

Ojeda Medina contó, además, que en el marco de la búsqueda se está trabajando "en la instalación de una jaula trampa con carnada viva", aunque aclaró que en animal que está dentro de la jaulaa no corre ningún tipo de riesgo. "Está en una jaula dentro de una jaula, es imposible que le pase algo", precisó.

La policía Ecológica fue creada hace cinco años. En ese tiempo, se produjeron siete apariciones de pumas en la zona sur de Santa Fe, en la zona donde tiene jurisdicción esa dependencia. "Serían ocho pero no contamos el ejemplar de puma que falleció en Roldán víctima del estrés al que se sometió cuando intentó ser atrapado por vecinos el pasado 22 de octubre". En ese sentido, recordó que se registraron apariciones de estos felinos en Pueblo Esther, Armstrong, Acebal, Funes, Roldán y Rosario, entre otras localidades.

Acerca de los motivos por los cuales se producen los avistamientos de estos animales en una zona que no es su hábitat natural, el jefe policial señaló que "creemos que debido a la deforestación el animal se encuentra sin alimentos y sale de su espacio y a veces termina en centros urbanos. Se desorientan y llegan a pueblos o ciudades en busca de comida"

Qué hacer ante el encuentro con un puma

Ojeda Medina explicó que el puma no ataca a los humanos. "Es más, les tiene miedo, es inteligente y trata de escapar".

Comentó luego que "el animal no ataca si no lo molestan. Distinto es cuando la gente lo acorrala y lo persigue".

"Como el caso de Roldán. Cuando llegamos era un mundo de gente y cuando accedimos al animal, que estaba en el interior de un caño, estaba muy estresado, Jadeaba. Y los felinos no jadean. Cuando llega a esa situación es porque el estrés lo sobrepasó y es muy difícil sacarlo. De hecho, cuando uno lleva un felino a castrar y está jadeando, el veterinario no lo inocula", precisó.

Por otro lado, recomendó que en caso de toparse con un ejemplar de lo ideal es no molestar al animal. "Si no se lo hostiga, no va a atacar".

En el mismo sentido, pidió a la población que la Policía Comunitaria tiene una línea activa, el 3177716, para evacuar cualquier duda o denunciar la presencia de animales de este tipo.