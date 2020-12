La secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayrú, dijo a La Capital que el balance de los operativos llevados a cabo esta madrugada “fue positivo”. “Habíamos anticipado los lugares fijos de control. Eso pudo dar una idea a la gente de no convocarse para ir a esos lugares. Y la poca gente que llegó se la pudo disuadir en buenos términos para que no se reúnan”, agregó la funcionaria.

Labayrú consignó que se apostaron puntos fijos en la zona de Río Mío, Florida, Plaza Azcuénaga y el Parque Héroes de Malvinas, mientras que se desalojaron cuatro fiestas autoconvocadas en Italia y Mr Ross, Plaza Buratovich, Arijón al fondo y P. Tuella y Avellaneda, donde se había convocado por redes sociales y fue desactivada con la presencia del personal policial y municipal .

“Valoramos el cumplimiento y el entendimiento de los rosarinos y rosarinas de este contexto, el no autoconvocarse a una fiesta masiva en el espacio público, nosotros estuvimos en distintos puntos junto a la policía, a medida que llegaban pequeños grupos de personas se los invitaba a retirarse y no hubo inconvenientes en ello. Lo mismo ocurrió en aquellas esquinas que se desalojó a la gente que comenzaba a reunirse. Fue una noche muy tranquila”, destacó la secretaria de Control y Convivencia.

“La baja en los accidentes de tránsito, que solo hayamos tenido 5 casos de alcoholemia positiva y que la gran mayoría de los tests hayan dado 0, demuestra el compromiso y el respeto de los ciudadanos y cómo ciertas conductas van arraigándose en la sociedad”, finalizó Labayrú.

Uso de pirotecnia

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Silvia Marmiroli, resaltó la importancia de la baja en los números de lesionados, pero instó a seguir profundizando en las campañas para el no uso de pirotecnia: "Se continúa evidenciando una mayor responsabilidad en el uso de esos elementos de pirotecnia. Vemos que cada vez es mayor la toma de conciencia respecto del peligro que representan su uso y manipulación. Esto está claramente marcado por estadísticas de estos últimos años.", evaluó.

Tareas de limpieza

Por su parte, desde el área de Higiene Urbana remarcaron que desde las primeras horas del día de hoy, las cuadrillas de limpiezas ya se encontraban trabajando en toda la ciudad. “Desde muy temprano ya están las cuadrillas dejando todo nuevamente en condiciones, pero al haber habido pocas reuniones en el espacio público, durante la jornada de hoy entendemos que quedará todo listo”, resaltó Marelli.

En tanto, el encargado del área remarcó la importancia de no sacar los residuos en la jornada de hoy, ya que no habrá recolección. “Luego de las reuniones, las cenas y los encuentros, generalmente se juntan una gran cantidad de residuos, les solicitamos a los ciudadanos no depositarlos en los contenedores durante el día de hoy. El servicio se verá reforzado y normalizado durante la jornada de mañana”, finalizó.