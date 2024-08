Nación suprimió la delegación Rosario que controlaba la Hidrovía y dejó afuera a las provincias

"Milei elimina el Ente Nacional de Control y Gestión de la Via Navegable, con sede en Rosario. Las provincias, afuera de las decisiones sobre la Hidrovia. Enorme retroceso del federalismo. Rosario, otra vez perjudicada por Milei", posteó en la red X, el jefe de la bancada del kirchnerismo, el diputado por Santa Fe Germán Martínez. De esta forma, las provincias quedan fuera de la fiscalización del tráfico fluvial de embarcaciones, mientras trascendió que el gobierno nacional prepara una licitación para cederle la potestad a los privados.

En marzo del 2022 el ex gobernador Omar Perotti, el ex secretario de Transporte de la Nación Diego Giuliano participaron del acto para ceder el Inmueble de Laprida y Santa Fe (ex SENASA), para el uso y funcionamiento del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable.