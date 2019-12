mirada al futuro. El ex concejal Osvaldo Miatello integró además el Ente de la Movilidad y fue designado por Perotti como secretario del área.

El exconcejal justicialista Osvaldo Miatello es desde el pasado 10 de diciembre el flamante secretario de Transporte santafesino. Conocedor de la problemática en torno a este servicio público esencial en las ciudades, Miatello anunció en diálogo con LaCapital que el boleto educativo (que el gobernador Omar Perotti había prometido en la campaña electoral) "es nuestra prioridad y ya estamos trabajando para su implementación, con un aporte estatal que se hará por fuera del sistema y se piense como parte de una política educativa a largo plazo".

En otro orden, el flamante funcionario confirmó que se pondrá en marcha el tren de proximidad, que en el área metropolitana tendrá al corredor oeste como punto de partida.

El miércoles pasado, a la hora de asumir como mandatario provincial, Perotti había anunciado ante la Legislatura la puesta en marcha del Programa Boleto Educativo Gratuito. "No puede ser un obstáculo para las familias más humildes el costo del transporte para no recibir educación", había señalado el titular de la Casa Gris.

En una entrevista a pocas horas de asumir, Miatello reforzó los dichos del gobernador.

—¿Cuál será su prioridad en materia de gestión?

—El boleto educativo, y ya estamos trabajando para este tema. Esto implicará un diseño que habrá que elaborarlo, incluso con los municipios. Tenemos sistemas de transporte interurbano cuyo control se ejerce con el GPS de una empresa privada, vinculada a una concesionaria. Por eso, de ahora en más tenemos que armar todo un sistema de control eficaz, al tener en paralelo la Sube, Movi, empresas interurbanas con tarjetas propias o sistemas autóctonos. Pero el boleto educativo gratuito no será un subsidio dentro del sistema, como lo son las franquicias a estudiantes y jubilados en Rosario. Será una política educativa y social de manera que el Estado provincial pagará estos pasajes, y no los usuarios.

Será el Estado que permita a los sectores que no pueden tener acceso al transporte, para eliminar esta traba que constituye a la hora de pensar la educación. Con lo cual será imprescindible que el control sea muy estricto porque insisto lo pagará el Estado directamente. Hace falta rediseñar esto, y lo vamos a trabajar mucho con los municipios más grandes. Lo estamos trabajando a full y es la prioridad del gobierno. Por eso hay que resolver algunas dificultades técnicas y cuando esté en condiciones se pondrá en marcha de inmediato. Debe ser sustentable y en el marco de una política educativa a largo plazo.

—¿Cómo evalúa la sustentabilidad de los sistemas de transporte, con la reducción de subsidios nacionales, el aumento de los costos y la caída de los pasajeros?

—Tenemos una preocupación compartida entre provincia y municipio en materia de subsidios. Fundamentalmente en cuanto a los aportes del gobierno nacional. Y en este marco, con lo que quedó del gobierno anterior en materia de compromisos de aportes, me preocupa mucho la cuota del mes de diciembre que debía enviarse a Santa Fe y no tenemos noticias. Son 65 millones de pesos. No es el largo plazo, pero sí la emergencia, porque además esta política de distribución vence el 31 de este mes de acuerdo a lo establecido en el Pacto Fiscal. Habrá que barajar y dar de nuevo. Los nuevos subsidios también incidirán en el boleto educativo. En esta idea de rebobinar con Nación y ver cómo queda Santa Fe, tenemos prevista una reunión en estos días con (el ministro de Transporte de la Nación, Mario) Meoni.

—¿Se analiza la factibilidad de los trenes de cercanía o proximidad?

—La secretaría se ha dispuesto a avanzar con el tren de cercanía, es una decisión del gobernador Perotti que también tendremos que trabajar con los municipios que estén involucrados en los recorridos, pero también está fijada como prioridad de la gestión. Una de las probabilidades para el área metropolitana de Rosario, es su ingreso por el oeste, ya que los estudios técnicos la señala como la más viable. (El proyecto abarca dos tramos. Desde Cañada de Gómez, Roldán, Funes, Aeropuerto, Cruce Alberdi, hasta Rosario Norte. Y una variante desde Casilda, pasando por Pérez hasta Rosario Norte). Es una de las posibilidades que estamos evaluando; tiene muchos puntos a favor. Estuve hablando con (la secretaria de la Movilidad Eva) Jokanovich y con el intendente Pablo Javkin sobre la posibilidad de armar un sistema metropolitano de transporte que no sea sólo de Rosario, sino pensar en algo integral consensuado con los intendentes y presidentes comunales de la región.